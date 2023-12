Acuerdan Coaliciones Electorales distribución de Fórmulas al Senado para Colima

*La coalición parcial “Sigamos Haciendo Historia” dejará en manos del PT la primera posición y el PVEM en la segunda. *En la coalición “Fuerza y Corazón por México” la primera posición será para el PRI y segunda para el PAN.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los convenios de coalición totales de “Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM)” y “Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD)” para la presidencia y parciales para el Congreso de la Unión.

La coalición parcial “Sigamos Haciendo Historia”, cuya precandidata presidencial es Claudia Sheinbaum, para el Congreso de la Unión es por 48 fórmulas de candidaturas a senadurías y 255 fórmulas para diputaciones federales, ambas por el principio de mayoría relativa.

Por lo que respecta a esta Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, se aprobó que para las candidaturas en Colima al Senado de la República la primera posición será para el PT y la segunda para el PVEM.

Para integrar esta fórmula ya han levantado la mano el actual Senador de la República y dirigente del Partido del Trabajo (PT), Joel Padilla Peña, quien buscaría la reelección.

En tanto, que por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han manifestado su interés por contender la actual Senadora Porteña Gabriela Benavides Cobos, que buscaría la reelección, y Virgilio Mendoza Amezcua, actual dirigente estatal de dicho instituto político y ex alcalde de Manzanillo.

La coalición “Fuerza y Corazón por México”, cuya precandidata presidencial es Xóchitl Gálvez, competirá de manera parcial para el Congreso de la Unión con 60 fórmulas de candidaturas a senadurías y 253 fórmulas a diputaciones federales, ambas bajo el principio de mayoría relativa.

Por lo que respecta a la Coalición “Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD)”, los partidos coaligados establecieron que la fórmula sería encabezada por Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en segundo lugar el Partido Acción Nacional (PAN).

En esta Coalición se han manejado ya diversos nombres, más sin embargo pocos han manifestado su interés por contender por este espacio en el Senado de la República.

Sin embargo, se ha mencionado con insistencia que la fórmula sería encabezada por la priista Mely Romero Celis, ex Senadora de la República, ex subsecretaria de Desarrollo Rural en la Sagarpa, ex candidata a la Gubernatura del Estado y actualmente dirigente estatal de la CNC.

También se ha mencionado a la dirigente panista en el Estado Julia Jiménez, actual diputada federal.

CONVENIOS

En estos convenios registrados ya en el INE, se estableció la distribución de candidaturas al Senado de la República de la siguiente manera:

Coalición “Sigamos Haciendo Historia”: para las senadurías, Morena, PT y PVEM irán juntos en 24 estados con el siguiente siglado: en Aguascalientes, Baja California, Coahuila y Jalisco, ambas fórmulas serán para Morena; Chihuahua, primera fórmula para el Partido Verde y segunda para Morena; Colima, PT y PVEM; Ciudad de México, Morena y PT; Durango, Morena y PT; Guerrero, Morena y PVEM.

Así también Estado de México, Morena y PVEM; Michoacán, Morena y PVEM; Morelos, Morena y PVEM; Nayarit, PT y Morena; Nuevo León, PT y Morena; Puebla, Morena y PT; Querétaro, PVEM y Morena; Quintana Roo, ambas para Morena; San Luis Potosí, PVEM y PT; Sinaloa, PVEM; y Morena; Sonora, Morena y PVEM; Tamaulipas, Morena y PT; Veracruz, Morena y PVEM; Yucatán, PVEM y Morena; y Zacatecas, PT y Morena.

Coalición “Fuerza y Corazón por México”: el convenio de coalición establece que el PAN siglará ambas fórmulas para senadurías en Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, mientras que el PRI siglará ambas en Campeche y Coahuila.

En Baja California, la primera fórmula será para el PAN y la segunda para el PRI; Baja California Sur, PAN y PRI; Chiapas, PRD y PRI; Colima, PRI y PAN; Ciudad de México, PRI y PRD; Durango, PAN y PRI; Guerrero, PRI y PRD; Hidalgo, PRI y PRD; Jalisco, PAN y PRI; Estado de México, PAN y PRI; Michoacán, PRD y PAN; Morelos, PRI y PRD; Nayarit, PAN y PRI; Nuevo León, PRI y PAN.

En Puebla, PRI y PAN; Quintana Roo, PAN y PRD; San Luis Potosí, PAN y PRI; Sinaloa, PRI y PAN; Sonora, PRI y PAN; Tabasco, PRD y PRI; Tamaulipas, PAN y PRI; Tlaxcala, PRI y PRD; Veracruz, PAN y PRD; Yucatán, PRI y PAN; y Zacatecas, PRI y PRD.

Es de señalar que será el próximo viernes cuando el Consejo General del INE someta a votación dichos convenios.