Buena respuesta a la estrategia contra dengue, zika y chikungunya

*Salud Colima recuerda que sin criaderos nos hay mosquitos y sin mosquito no hay dengue.

Ante la buena respuesta de la población, los Servicios de Salud en el estado de Colima continúan reforzando acciones para combatir los criaderos y la proliferación del mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya, desde este lunes y hasta el viernes 24 de mayo, se realizan acciones de control larvario en viviendas, con el tratamiento de recipientes que puedan almacenar agua, para que brigadistas puedan aplicar el larvicida y proteger la salud de la población.

A las personas que viven en las colonias Mirador de la Cumbre I de Colima, Juan José Ríos II en Villa de Álvarez, Miguel Hidalgo de Tecomán, en la colonia Independencia de Armería, y en la colonia La Joya 2 y el Barrio 3 del Valle de las Garzas en Manzanillo, recordarles que el personal de Vectores estará toda la semana trabajando de manera personalizada en sus viviendas, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Con un alcance de más de 50 manzanas trabajadas, es importante que la población abra las puertas de su casa a las y los brigadistas, quienes portan camisa y pantalón de mezclilla con logotipos de la Secretaría de Salud, gafete, chaleco beige y botas negras, para su pronta identificación

Te invitamos a seguir con la estrategia ‘lava, tapa, voltea y tira’ recipientes o cacharros que puedan almacenar agua, para evitar la formación de criaderos del mosco transmisor y, así, disminuir el riesgo de infección de estos padecimientos.

La dependencia estatal reitera la invitación abierta a la población colimense que deseé apoyar esta estrategia de contención y combate al dengue, zika y chikunguya, puede llamar al teléfono 312-119-5975, para registrarse y sumarse a esta actividad a favor de todas y todos.

Ante cualquier duda, las personas pueden comunicarse al área de Vectores a los teléfonos 312-312-3524 de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Colima; al 313-325-4720 de la Jurisdicción No. 2 de Tecomán, y al 314-138- 3837 de la Jurisdicción No. 3 de Manzanillo.

