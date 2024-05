La surfista mexicana Patricia Ornelas inunda redes sociales con práctica en huipil

CN COLIMANOTICIAS

México.- La mexicana Patricia Ornelas, surfista y una de las exponentes del deporte en nuestro país, inundó las redes sociales al compartir un video dominando las olas usando un huipil.

La mexicana cuenta con más 50 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok y el video donde Patricia práctica surf en huipil ha conseguido hasta 4 millones de reproducciones en la red social.

Ella es la surfista mexicana de origen guerrerense Patricia Ornelas, famosa por su gran talento para dominar las olas y además hacerlo en un huipil. pic.twitter.com/X4W955PYx3 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 20, 2024

En el video se encuentra Patricia sobre las olas de forma tranquila, donde se le puede usando la blusa dorada con falda morada.

“Representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras”, compartió Paola en su cuenta de Tik Tok, donde cuenta con más de 4 millones de reproducciones.

Patricia Ornelas es una joven originaria de Guerrero, en México.

Sus distintos videos en redes sociales y en la cuenta de Tik Tok son parte de un proyecto de surf colectivo.

Con información de El Financiero