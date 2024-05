Fuerza X México Colima niega haber declinado por Tey Gutiérrez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Partido Fuerza X México negó malos manejos de recursos y trato a sus candidatos y candidatas, además de no declinar por algún partido político.

Esto luego de que su aún aspirante a la Alcaldía de Villa de Álvarez, Xavier Chacón, declinara a su candidatura tras señalar dichas anomalías en dicho instituto político.

El presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México Colima, Jaime Haces, respaldado por candidatas y candidatos a Diputaciones locales refirió que no tienen acuerdo ni se están “vendiendo” con ningún instituto político, como lo refirió el aspirante a presidencia de Villa de Álvarez, Xavier Chacón.

“No tenemos ningún arreglo, ni en lo oscurito ni a la luz pública, lo reitero y lo recalco nosotros no nos prestamos a ese tipo de juegos”.

Pidió a quien tenga algún tipo de pruebas que las presentan, ya que además se dijo sorprendido de la declinación del actor político.

“Los candidatos y las candidatas saben que no vamos a declinar y nos vamos a mantener de pie hasta el último minuto del proceso electoral sabemos de la estructura y que los y las candidatas son fuertes, competitivos y van a ganar los puestos de elección popular”.

Haces no negó la entrega de 10 playeras y 10 gorras para la campaña proselitista de su aspirante a candidato a la presidencia de Villa de Álvarez, derivado a las limitaciones económicas que tiene el Instituto político.

A CHACÓN FUE A QUIEN LE HICIERON OFERTAS PARA DECLINAR: HACES

El dirigente del Instituto político mencionó que tuvo una reunión con el candidato a la presidencia municipal de Villa de Álvarez Xavier Chacón y parte de su equipo de trabajo y le expuso que estaba enterado de que le habían hecho ofrecimientos políticos de otros partidos.

“Yo le comenté que sabía que tenía ofertas de declinación y le pedí que no lo hiciera, que él tenía estructura, que era el candidato y tenía las posibilidades de poder llegar a la meta que es la presidencia municipal de Villa de Álvarez; él me dijo que no lo haría y seguiría trabajando y trabajaríamos de la mano pero la sorpresa al comité directivo Estatal y demás candidatas y candidatos fue hoy”.

El dirigente estatal estuvo acompañado y respaldado por Nikola Vargova, Diana Vega, Rocío Cobián, Sofía Guerra, Ana Karen Acevedo, Rafael Cruz, candidatos de Distrito 6, Distrito 7, Distrito 2, Distrito 8, coordinadora de trabajos Distrito 5 y a alcaldía de Coquimatlán, respectivamente.