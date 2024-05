Colabora académico de la UdeC en proyecto del IMSS-CDMX, para entender el consumo de drogas

*“Las razones por lo que consumían alguna sustancia ilícita hace 15 años son diferentes ahora, y esto debemos investigarlo para hacer intervenciones”: Isaac Uribe, profesor de Psicología.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El profesor investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima (UdeC), Isaac Uribe Alvarado, colabora en el proyecto “Lo más maravilloso”, de la División de Promoción de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Ciudad de México.

En entrevista, Isaac Uribe explicó que dicho proyecto tiene que ver con estar sano y evitar el consumo de cualquier tipo de sustancia en adolescentes. Adelantó que, en este tema, en los próximos días se realizará la firma de un convenio de colaboración entre la UdeC y el IMSS.

Comentó que este proyecto trabaja para desarrollar un programa de intervención y prevención del consumo de sustancias en los jóvenes-adolescentes y, sobre la invitación a colaborar en este proyecto, contó: “Ellos buscaron información y encontraron una publicación del 2011, una investigación mía en la cual utilicé un cuestionario para medir la percepción de riesgo en el consumo de drogas en jóvenes”.

Lo anterior, continuó, “es una gran oportunidad para la UdeC; esto es, colaborar en un proyecto para atender un problema prioritario en México, pues el consumo de sustancias no es un asunto menor en este momento, es grave; es una oportunidad que tenemos de vincularnos y generar líneas de investigación específica”.

Respecto al consumo de sustancias, sostuvo: “hay muchas cosas que no sabemos, no sabemos por qué consumen cierto tipo de sustancia, no sabemos cuáles son las razones de fondo, aunque sepan que consumir cualquier sustancia lícita o ilícita, daña la salud, y aun así la consumen. Entonces, es importante seguir generando investigación en este ámbito”.

Isaac Uribe resaltó que la UdeC tiene un prestigio en el área de investigación en el Centro-Occidente: “Esto personalmente me compromete, porque soy trabajador de la UdeC y hay que responder esa expectativa. Participar en este proyecto es un reconocimiento no solamente a mi trabajo sino al de la Facultad de Psicología, pues no he trabajado solo sino con mi cuerpo académico, así que es un reconocimiento a un trabajo colaborativo”.

Por último, dijo que lo complicado del consumo de sustancias como fenómeno es que cambian las condiciones, contextos culturales y causas, por lo que se ha de investigar siempre: “Las razones por lo que consumían alguna sustancia ilícita hace 15 años son diferentes ahora, y esto debemos investigarlo para hacer intervenciones, ya que no las podríamos hacer a partir de lo que nos dicta la teoría, sino con una base investigativa”, concluyó.