Tendrá la Charrería un aliado en el municipio; Riult Rivera

El candidato a la Presidencia Municipal de Colima por la alianza Fuerza y Corazón por Colima PAN-PRI, Riult Rivera refrendó su compromiso de apoyar al deporte nacional de la Charrería, construyendo juntos un esquema que permita la inversión en infraestructura y traslados para sus competencias.

Lo anterior, al reunirse con la Asociación de Charros Camino Real, que preside Daniel Orozco Espíritu, en la que además de extender un reconocimiento por el esfuerzo que año con año se hace por conservar la llama del deporte nacional, se pronunció por ser el amigo y aliado que desde la Presidencia, una vez que se vea favorecido con el voto, se reúna las veces que sea necesario para planear, participar o colaborar en equipo.

“No puedo negar bajo ninguna circunstancia que mi origen de formación fue del campo; el gusto por el traje charro y actividad charra, me gusta y me encanta; andar a caballo y en las cabalgatas, también; no puedo, ni quiero ocultarlo”, aseguró Riult Rivera.

En ese sentido, mencionó que este deporte no es fácil, conoce del esfuerzo e inversión que conlleva tener caballos y mantenerlos saludables, adquirí trajes y competir; sin embargo, se complica más cuando se tiene que competir y no se cuenta con el respaldo por parte de la autoridad municipal.

Por ello, Riult Rivera indicó que desde la Presidencia Municipal, esta actividad tan mexicana como es la Charrería, contará con el respaldo serio que requiere para fortalecerlo y conservarlo.

Resaltó, que comparte el compromiso y los valores de la gente de a caballo, lo que permitirá trabajar en equipo para que la Charrería no se extinga y en su lugar se fortalezca y se promueva.

“Tenemos un plan de trabajo muy amplio, pero bien concreto y realista, en esos tres años tenemos que construir un buen trabajo, para que nuestras acciones dejen un buen sabor de boca”, añadió Riult Rivera.

Finalmente, pidió el respaldo hacia la alianza Fuerza y Corazón por Colima y todos sus candidatos y salgan a votar este próximo 2 de junio.