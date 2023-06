En Colima habrá ligero descenso de temperatura y probabilidad de lluvias

* UEPC recomienda no exponerse a radiación solar, para evitar golpe de calor que puede ser mortal.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Aunque en Colima el calor seguirá fuerte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que las temperaturas máximas en la entidad alcanzarían de 35 a 40 grados Celsius, ligeramente abajo de los 40 a 45°C en que estuvo las semanas anteriores; sin embargo, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima reiteró la recomendación para no exponerse a la radiación solar durante las horas de mayor intensidad –de 11 am a 3 pm- y evitar posibles golpes de calor.

Protección Civil Estatal Colima insiste en la observación de no realizar actividades físicas o deportivas al aire libre ni exponerse al sol por periodos prolongados durante ese lapso, pues puede producirse una deshidratación y golpe de calor –que eventualmente puede ser mortal, como ha ocurrido en otros estados- por lo que exhortó a beber constantemente agua natural (no bebidas endulzadas ni energizantes) aunque no se tenga sed, para mantener hidratado el organismo. Es vital proteger a niñas, niños, personas adultas mayores o con alguna vulnerabilidad en su estado de salud, así como a las mascotas de compañía.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para hoy temperaturas máximas superiores a 45°C: Sonora y Sinaloa; de 40 a 45°C en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Veracruz (norte); así como de 35 a 40°C en: Colima, Baja California, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México (suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C en: Aguascalientes y Quintana Roo.

En el pronóstico por regiones, para el Pacífico Centro se espera cielo parcialmente nublado a nublado durante el día con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, además de lluvias aisladas (de 0.1 a 5 milímetros) en Colima, Jalisco y Nayarit. Ambiente fresco durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde.

Finalmente, Conagua informa que la zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero mantiene 30% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en siete días; se localiza aproximadamente a 535 kilómetros de Puerto Escondido Oaxaca y se desplaza al oeste-noroeste. Por otro lado, se prevé la formación de una segunda zona de baja presión al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, que mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.