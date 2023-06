El Comentario, casi medio siglo

Por: Rogelio Guedea

El periódico El Comentario cumplió 49 años de fundado y de ser uno de los principales medios de comunicación de nuestra Máxima Casa de Estudios, junto con la maravillosa radio y televisión universitaria, además, por supuesto, de las redes sociales. No se me olvida la edad de El Comentario por dos razones principales: la primera porque tiene mi misma edad (y curiosamente la misma edad del Rector Christian Torres Ortiz y espero me perdone esta indiscreción) y la segunda porque tengo 23 años publicando ininterrumpidamente en sus páginas, lo cual se dice fácil pero no lo es tanto si consideramos que 23 años son en sí mismos toda una vida. Escribir en El Comentario ha sido para mí una de las formas más perfectas de no alejarme de mi tierra nativa, pues fue desde el 2000 que empezó una serie de transtierros inevitables que me impedían permanecer en mi patria chica. A través de la palabra, pues, pude engañar a la nostalgia que invade al que se va siempre y, además, lo más importante, es que me fue posible seguir reflexionando sobre las acontecimientos políticos, sociales y culturales de mi entidad. He visto, por tanto, la evolución de El Comentario y cómo ha tenido que irse adaptando a los tiempos y a las formas de transmitir información y conocimiento, pues es un órgano sui generis dado que se trata de un medio de comunicación de una institución educativa y que tiene como fin también un objetivo didáctico, de ahí de que se le trate también como un taller-laboratorio. El Comentario ha evolucionado en diseño, en colaboradores, en formas de transmitir la información y el conocimiento y obviamente hasta en el personal, aunque todavía puedo reconocer muchas caras familiares que trabajan o colaboran ahí desde aquel lejano tiempo en el que empecé a escribir en sus páginas. Una de las cosas que más me gustan de El Comentario es que no es un medio de comunicación con sesgos de ningún tipo, es un medio imparcial que lo que quiere es, y así lo hace, mantener bien informada a su comunidad y a la sociedad colimense en general, y por eso creo que es la mejor fuente de información con la que contamos en la actualidad en nuestro estado, mérito que no le debe ser regateado por nadie. Me ha dado gusto saber que el Rector Christian Torres Ortiz se reunió con los compañeros que hacen posible El Comentario para celebrar estos 49 años, también me ha dado un poco de envidia porque por una razón u otra nunca he podido estar en un desayuno de aniversario, pero de cualquier modo es importante reafirmar que El Comentario , ahora en su versión puramente digital, es un medio imprescindible para nuestra comunidad colimense y por eso le deseo larga vida y salud para los próximos cincuenta años.