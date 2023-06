Universidad, sede virtual de cátedra sobre futuros de la educación superior

*“La transformación digital es imperativa para asegurar la pertinencia y la innovación en este sector, especialmente para abrir mayores oportunidades de acceso a la educación y generar experiencias educativas de acuerdo con las necesidades actuales”: Christian Torres Ortiz, rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para generar un espacio de reflexión y análisis entre los sistemas e instituciones de educación superior y estimular el pensamiento y las ideas creativas sobre su porvenir, este viernes inició de manera virtual la octava sesión de la Cátedra Permanente de Futuros de Educación Superior, con el tema de Transformación digital para la educación.

En la bienvenida, Ana Cecilia García Valencia, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la Universidad de Colima, explicó que en esta octava sesión correspondió a la UdeC fungir como sede de la sesión, en la que participan las universidades EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico), la Pontificia Bolivariana, El Bosque, CES (Comité económico y Social), Minuto de Dios, El Rosario, Autónoma de Bucaramanga (Colombia), y de Guadalajara, así como el Institute for the Future of Education del TEC de Monterrey en México y la Qatar Foundation ubicada en Doha, Qatar, con su iniciativa WISE.

Al inaugurar la sesión, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la UdeC, dijo que esta actividad “se constituye como un espacio de reflexión” que, en su octava sesión, aborda el tema de la transformación digital en la educación superior, a cargo de Carles Abarca de Haro, vicepresidente de Transformación Digital del TEC de Monterrey.

“Agradecemos la confianza depositada en la UdeC para sumarse a este espacio de análisis y visualización de los futuros posibles para la educación superior y el papel que las instituciones tienen en la transformación y desarrollo de sus entornos; creemos en el trabajo colaborativo y aseguramos la adhesión a esta alianza para impulsar la cooperación solidaria y el respeto mutuo, compartiendo nuestros saberes y aprendiendo de los pares, para encontrar las mejores maneras de enfrentar los retos presentes y futuros”, comentó.

Asimismo, dijo que la transformación digital “es imperativa para asegurar la pertinencia y la innovación en este sector, especialmente para abrir mayores oportunidades de acceso a la educación y generar experiencias educativas de acuerdo a las necesidades actuales”. Así, señaló que las implicaciones son múltiples y que, “como cualquier proceso, sólo será efectivo si se construye con bases sólidas que privilegien el desarrollo humano y la generación y transmisión del conocimiento”.

Por último, destacó que el abordaje de éste y otros asuntos urgentes “permitirá identificar líneas de acción más adecuadas para avanzar en el propósito común de ofrecer una educación pertinente, inclusiva, equitativa y de calidad, que apoye la transición a sociedades más justas, pacíficas y sostenibles”.

En su intervención, Camilo García Morales, coordinador de la Cátedra Futuros de la Educación Superior, agradeció la participación de profesores y autoridades universitarias en esta apertura, así como a Carles Abarca como conferencista, por compartir contenidos sobre transformación digital y a las universidades que se sumaron como coorganizadoras de esta sesión de la cátedra.

Explicó que dicha cátedra surgió el año pasado con dos propósitos fundamentales: “el primero, ayudar a investigar y compartir buenas prácticas y reflexiones en torno a los futuros de la educación superior en relación con las especificidades de países e instituciones”, y el segundo, “permitir que las instituciones puedan acceder a conversaciones de alto nivel y experiencia y así transformar los sistemas educativos nacionales”.

Por último, destacó que el tema de esta sesión es prioridad y que espera sea menos tecnológica y más cultural, “esto es, una transformación que implique el replanteamiento de actores educativos y profesores universitarios, la toma de ideas y posibilidades que la tecnología aporta para mejorar la formación y las maneras en que se articula con los sectores social, productivo y el medio ambiente”.