Esther Mora, la mexicana que triunfó en el futbol italiano, será investida en el Salón de la Fama

CN COLIMANOTICIAS

Se anunció que Esther Mora había sido seleccionada para ingresar al Salón de la Fama del Futbol Internacional en el rubro de decana. Ella fue la primera futbolista mexicana que emigró al extranjero con el Alaska Lecce, tenía sólo 18 años en 1976, pero consiguió un par de títulos de la Serie B.

A sus casi 66 años, ahora estuvo en el Leadership Woman Football México 2024 que se llevó a cabo en el Lunario del Auditorio Nacional, estuvo presente en la conferencia ‘Origen de esta revolución llamada futbol femenil’ y recibió una gran ovación cuando se anunció que sería investida, gesto que la hizo conmoverse.

“Es algo importante para cerrar otro capítulo más de mi vida deportiva. Es algo que no esperaba. Anteriormente estuve en otras ternas, pero el reconocimiento no llegó por la poca información que hay sobre mi historia. Esto me llena de satisfacción porque es un logro y para mí es algo importante quedar en la historia del futbol femenil”, puntualizó Esther.

La mexicana jugaba como delantera, en su primera temporada con el Alaska Lecce en 1976 realizó 36 goles, para 1977 hizo 39 anotaciones y en 1979 convirtió en 37 ocasiones, fue campeona en un par de temporadas en 1977 y 1979, además de que fue elegida como la mejor jugadora extranjera tras un partido entre la selección de Italia y un combinado de futbolistas extranjeras. Por si fuera poco, estuvo en la Selección Mexicana femenil y fue la primera mujer en anotar en el Estadio Azteca en 1968.

Con información de Latinus