Celebran Día Internacional de la Tierra limpiando el arroyo “El Paso”

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- En el campus Manzanillo, celebraron el Día Internacional de la Tierra con una jornada de limpieza en el arroyo “El Paso”, ubicado en Camotlán de Miraflores.

Esta jornada la realizó el Voluntariado de la Universidad de Colima en coordinación con el Sistema Institucional de Gestión Ambiental (SIGA) y la Delegación Manzanillo a través de su Bachillerato 28.

En la jornada participaron cien estudiantes, personal administrativo y docentes del Bachillerato 28, así como el director del plantel, Eugenio Sevares Bayardo.

Con esta jornada, se buscó sensibilizar a las y los estudiantes, así como a la población cercana, mostrándoles la importancia de las zonas naturales, las cuales aportan una sensación de bienestar con las áreas verdes y amortigua la contaminación.

Las y los estudiantes, además de limpiar, colocaron carteles en puntos claves del río con leyendas como: “Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua”, “La basura que usted tira en el camino no habla, pero dice mucho de usted”, “Sé parte de la solución, no de la contaminación” y “Si no puedes salvar al mundo, al menos no lo contamines”, que realizaron previamente en clase.

Ana María Gallardo Vázquez, delegada de la UdeC en Manzanillo, señaló que esta jornada de limpieza es necesaria para valorar el entorno y conservar saludable este arroyo, que es parte de la comunidad. Además, felicitó al Bachillerato 28 y a su director por esta jornada, que realizaron con mucha responsabilidad.