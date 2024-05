Están vigentes las denuncias penales en contra de Locho Morán por el desvío de $53 millones de cuotas sindicales: León Alam

*Exige el Sindicato que la Fiscalía General del Estado se pronuncie.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, afirmó que “las denuncias penales existentes en contra del candidato a diputado por el Primer Distrito Electoral Federal por la Coalición Electoral “Seguimos haciendo historia”, (Morena-PT-PVEM), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, siguen vigente y fueron ratificadas ante la autoridad ministerial correspondiente”.

Dichas denuncias penales, dijo León Alam, son por el desvío de 53 millones de pesos que debieron entregarse al Ipecol y nunca llegaron a su destino, razón por la que el Sindicato interpuso las denuncias penales respectivas.

Sin embargo, dijo que la Fiscalía General del Estado “aun no se pronuncia” sobre este proceso, pero no es impedimento para que el Sindicato haga presión para que se determine la responsabilidad penal en contra de Locho Morán, ex alcalde de Colima y, según parece, nuevamente aspirante a la presidencia municipal de Colima por la Coalición Electoral Morena-PT-PVEM.

El líder sindical dio a conocer que el Sindicato que preside iniciará gestión ante la FGE “para que impida que quien tiene una denuncia penal vuelva a contender por la alcaldía, generando de nueva cuenta un daño a los trabajadores”.

UNA VACILADA EL PERDÓN A LOCHO

Criticó que Morena “al tener tantos cuadros, elija a quien tiene problemas legales por el desvío de recursos económicos propiedad de los trabajadores sindicalizados. Lo que hizo el Congreso del Estado al perdonarlo fue una vacilada. Se le perdonó el juicio político para tenerlo a su servicio”, dijo.

Asimismo, reiteró que las denuncias penales en contra de Locho Morán “se encuentran vigentes” y si bien en el Congreso del Estado “le otorgó el perdón para no llevarlo a Juicio Político, como lo demandaba el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, las denuncias penales siguen vigentes.

“En el Congreso fue una vacilada, se le perdonó el juicio político para tenerlo a su servicio”, insistió.

Es de mencionar que Leoncio Morán Sánchez como alcalde en el período 2018-2021, fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima por haber “distraído o desviado para otros fines” 53 millones de pesos que eran de las cuotas de los trabajadores que debían enterarse al Instituto de Pensiones, razón por la que se interpusieron denuncias penales en la Fiscalía General del Estado, las cuales no se han resuelto.

Asimismo, se interpusieron denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado, y la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura, que presidía Armando Reyna Magaña, lo declaró sin responsabilidad, exonerándolo de ese desvío de los 53 millones de pesos, indicando que “él quiso pagarlos entregando un predio propiedad del Ayuntamiento para cubrir ese adeudo, pero Pensiones no lo aceptó”.

Derivado de esa exoneración, Leoncio Morán al siguiente día siguiente se sumó a las filas de Morena, para convertirse en candidato a Diputado Federal por la Coalición Morena-PT-PVEM.

Hoy, la Coalición Electoral “Seguimos haciendo historia” registrará a Leoncio Morán como candidato a la alcaldía de Colima en sustitución de Viridiana Valencia Vargas, quien fue declarada como “inelegible” por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al no cumplir con los requisitos Constitucionales y normativos de residencia en el municipio de Colima.