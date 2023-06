Busca investigador conectar la física cuántica con la vida cotidiana de la gente

*Lo imparte el profesor universitario Alfredo Aranda, en la UdeC, con la idea de “abrir espacios a personas que tienen el interés por estos temas y la curiosidad por saber”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Esta semana inició el curso de verano de Física cuántica impartido por el investigador Alfredo Aranda Fernández, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, al cual asisten 110 personas de distintas disciplinas, instituciones educativas, edades y niveles académicos.

El curso se dirige a comunidades inexpertas en esta disciplina y se impartirá en seis sesiones, durante dos semanas y de manera gratuita.

La idea de este curso, comentó en entrevista el físico universitario, es dar a conocer seis ideas asociadas con la física cuántica que durante años han llamado la atención y sobre las cuales se tienen inquietudes: qué es la materia, de qué estamos hechos y qué es la luz, la cual nos ha permitido entender un poco sobre la naturaleza.

“La onda partícula tiene que ver con descubrir de qué estamos hechos, lo que genera curiosidad; luego veremos el entrelazamiento cuántico, el cual se utiliza fuera de la ciencia de manera discrecional y no del todo correcta, pero que es interesante de entender”, comentó.

Se hablará, continuó, de la tecnología cuántica, “la cual se piensa que sólo interesa a unas cuantas personas, pero que presentamos de manera cotidiana y que ha modificado la forma en que se vive en las últimas décadas”. Comentó que, incluso algunos sistemas políticos, económicos y de derechos están influenciados por descubrimientos de los últimos 100 años en la física.

Como ejemplo habló de las comunicaciones, la información cuántica, los alimentos, ciertas cuestiones de salud y “las pseudo-prácticas que utilizan términos de la física cuántica y que son muy peligrosas por estar de lado de la salud”. En este sentido, el investigador universitario dijo que no necesitan anunciarse como si fueran un tema de física cuántica, porque ya lo hacen, por ejemplo, en la nanotecnología; “entonces, también es explicar cómo estas ideas de la física cuántica están ahí y cómo tales disciplinas llegan a hacer lo que están haciendo”.

La idea de este curso de verano, añadió, “es abrir espacios a personas que tienen el interés por estos temas y la curiosidad por saber. Es muy fácil pedirles a las personas que, ante la duda, recurran ante un experto; sin embargo, si las interacciones con las personas expertas no son gratas, tienden a no querer ir o a ignorarlas y eso también es un reto, porque entonces tomarán sus decisiones basadas en charlatanería o esquemas fraudulentos”.

A cerca de la divulgación de la ciencia, Alfredo Aranda comentó que es importante abrir espacios de manera responsable, “siento que hay muchos intentos que empiezan suponiendo que la gente es estúpida, que a la gente no le interesa nada y hacen un esfuerzo extraordinario para que les interese. Creo que todas las personas tienen muchos intereses, pero se necesita de un interés real para que les puedas explicar, escuchar”.

“Todos ellos -continúo- tienen ideas sobre estos temas, la mayor parte equivocadas porque no se dedican a eso, pero si les escuchas y les tratas de explicar, no como si fuera un examen, la gente comienza a generar confianza, pero si se acercan y menosprecias sus ideas, sin justificar porque están en lo incorrecto, entonces no estás haciendo tu trabajo y sin eso no se construye confianza”, finalizó.