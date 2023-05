Todo un éxito la Sonora Dinamita Rumbera en la Feria de Manzanillo

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La Sonora Dinamita Rumbera tuvo un gran éxito en las Fiestas de Mayo, miles de personas se congregaron la noche del miércoles para festejar a las madres quienes bailaron y cantaron al ritmo de la cumbia.

Fue la presidenta Griselda Martínez, quien después de bailar al compás de la cumbia y arriba del escenario, entregó un reconocimiento a la agrupación por su participación en la Feria de Manzanillo 2023, “excelente presentación de este grupo que trae mujeres hermosas; allá abajo me preguntaban que este festejo parecía para los papás y que a ver si no se nos enojaban las mamás, y yo le dije -en Manzanillo no somos celosas, nada, somos mujeres muy valiosas y seguras, así es que no somos celosas”.

La alcaldesa, quien estuvo acompañada por la directora de Ferias, Eventos y Exposiciones, Hermelinda Anguiano, felicitó a todas las mamás presentes, “les enviamos un gran abrazo par todas ustedes, porque estamos muy contentos de que ustedes lo estén”.

La noche de baile siguió por casi dos horas, los grandes éxitos de las cumbias más conocidas fueron presentadas por esta Sonora Dinamita Rumberas, que además de la vocalista, tres bailarinas más contagiaron al público de ritmo y sabor.

Previamente, en este mismo escenario de las Fiesta de Mayo, se presentó Fernando de la cruz «El Chente», quien, en su imitación, del también conocido Charro de Huentitán, interpretó canciones como Mujeres divinas, Hermoso Cariño, El Rey, Motivo, Amor eterno y también cantó Las Mañanitas a todas las mamás presentes para festejarlas por su día social.

“El Chente”, hizo gala de buen humor, pues durante toda su presentación intercaló chistes y a través de la gran pantalla del escenario, presentó múltiples imágenes de Vicente Fernández, de sus conciertos, películas y hasta de su homenaje.

Pero también, interactuó con el público, en un concurso, puso a bailar a 3 hombres que subieron al escenario, posteriormente, 3 mujeres cantaron junto con él temas de Vicente Fernández, lo cual fue de tal agrado del público, que todas se llevaron premio. Por último, también invitó al escenario a dos niños y una niña, ejecutaron pasos de baile, y también a los 3, les dio un premio. Fue una gran y exitosa noche en la Feria de Manzanillo. Al finalizar su presentación, la directora de Ferias, Eventos y Exposiciones, Hermelinda Anguiano hizo la entrega del reconocimiento correspondiente.

Para este jueves, las actividades del gran escenario comienzan a las 7 de la tarde, con la presentación de los Danzoneros; a las 8 la Academia de Danza SDA y en punto de las 9 de la noche habrá una muestra del profesionalismo de la Academia de Música y Danza Contempo, eventos gratuitos para todo público.