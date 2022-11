¿POR QUÉ DESAPARECER AL INE?

Nada nos importa

hasta que duele.

Luna Miguel.

Por: Manuel Olvera Sánchez

Corría el año de 1994 cuando ya en la Universidad de Colima recibía la materia llamada administración de empresas, debo reconocer que si bien es cierto, y así se lo hago ver a mis alumnos, que todas las materias son bonitas, que independientemente de lo anterior me decante por la contaduría pública, la administración de empresas, la de administración pública y economía fueron de las materias que más llamaron mi atención.

Recuerdo, como si fuera el día de ayer, cuando el maestro que nos ilustraba con sus grandes conocimientos en la materia de administración de empresas, era afecto y nos compartía una filosofía empresarial que no escapa de la administración pública en el sentido de qué lo que funciona no lo cambies. Lo anterior viene relación ya qué los grandes conocedores del tema de la administración privada como pública, son afectos a este mandato que la misma experiencia les ha hecho ver de no hacer cambios cuando se vea que los procesos funcionan a la perfección.

Quizá para muchos el relacionar la iniciativa privada con el sector gobierno resulte algo descabellado, sin embargo, ambas pueden ir de la mano, basta con aplicar los aprendizajes obtenidos en la iniciativa privada para aplicarlos en el sector gobierno.

Todo lo mencionado en los párrafos anteriores tiene relación con la pretendida reforma electoral que se tiene pensado llevar a cabo; y claro que es cierto que si hay algo que no funciona se deben hacer las correcciones necesarias con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento, sin embargo, es del dominio público como a raíz del presunto fraude electoral que se cometió en la elección del año de 1988 se ha transitado bajo una visión de darle certidumbre a los resultados electorales y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido el garante.

La marcha del próximo domingo 13 de noviembre busca defender lo que a través de muchos años se estuvo buscando, como lo es que nuestra credencial de elector la extendiera una institución autónoma y ajena a cualquier intromisión del Estado mexicano, la misma suerte corre el padrón electoral, ya que su elaboración corre a cabo del INE lo cual lo convierte en un padrón electoral confiable y no manipulable como era antes, e incluso los resultados electorales hoy en día dan certidumbre y no en aquellos años en los cuales se le cayó el sistema al instituto encargado de llevar a cabo las elecciones en nuestro país.

La reforma constitucional en el tema electoral presentada por el presidente de la República, claro que debe preocuparnos, ya que en el fondo destruye mucho de lo que se ha logrado en el tema democrático en nuestro país, y nos debe preocupar porque precisamente es a través del INE como hoy en día existe una diversidad política que nos representa tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Lo que no es entendible porque presentar esa reforma constitucional, cuando existen testimonios a través de los cuales se da fe de qué has ido a través del INE como se ha garantizado que los resultados electorales le den certidumbre y sea una realidad la democracia en México. Lo que se puede deducir es en el sentido de que una de las razones por las cuales se pretenda desaparecer al INE es por el temor a ser echados del gobierno al partido gobernante, ya qué es a través de la democracia como la población puede cambiar a sus gobernantes ante los pobres resultados obtenidos y por las altas expectativas generadas ante el pueblo que les dio el triunfo electoral.

Dentro del proyecto de reforma constitucional enviado por el presidente de la República, en lo relacionado a la elección de los consejeros, se estipula que 20 consejeros los propondrá el presidente de la República, otros 20 el Congreso Federal y otros 20 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que es una aberración, ya que los candidatos a consejeros tendrán que hacer campaña política a lo largo y ancho del país y si se está hablando de disminuir lo “costoso en materia económica “ que resulta el INE, resulta una incongruencia ya que los candidatos a consejeros recurrirán a los partidos políticos para hacer campaña de la ciudadanía los escoja con los costos económicos que esto derive.

Pero lo más delicado radica en el sentido de qué en un supuesto en el cual los que resulten electos consejeros sean los propuestos por el presidente de la República, entonces estaríamos ante un escenario democrático que México ya dejó atrás y que mucho daño le hicieron a la democracia en nuestro país como lo fue el siglo pasado.

Resulta lamentable la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador al faltarle al respeto a la investidura presidencial ya que en esta semana subió de tono sus adjetivos descalificativos ante quienes promueven la marcha en contra de la reforma constitucional electoral al señalarlos como: clasistas, hipócritas, corruptos y racistas. Nunca desde que tengo memoria un presidente se había conducido de esa manera, cuando su función es básicamente ser el presidente de todos los mexicanos.

La democracia su único dueño es el pueblo, la democracia no es de nadie más, no son proyectos personales políticos, la democracia la construimos todos los mexicanos, es a través de la democracia como juntos el pueblo y las instituciones hemos buscado lo mejor para nuestro país y para nuestras familias.

