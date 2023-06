La presidenta Margarita Moreno presenta la campaña ‘El trabajo no es juego de niñas y niños’

*A través del DIF Municipal, en conjunto con organismos empresariales, se realizará la sensibilización para evitar el trabajo infantil en comercios, restaurantes y el sector de la construcción.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, este 12 de junio, la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, dio inicio con la campaña permanente: “El Trabajo no es un juego de niñas y niños” que, a través del programa Pannar del DIF Municipal Colima, en colaboración con diferentes organismos empresariales, llevará acciones de sensibilización y difusión para el combatir esta problemática social.

“Tenemos claro que sociedad y gobierno, juntos, podemos hacer grandes cosas. Es nuestra responsabilidad cuidar a la niñez y, por eso, a través del acercamiento, la capacitación y la difusión, haremos equipo para evitar que las niñas y los niños salgan a las calles a trabajar, porque ellos deben dedicarse a estudiar, a jugar y ser felices”, comentó la presidenta.

Acompañada por el presidente de la Canirac, Francisco Medina Solana, de CMIC, Julio Lugo Barriga y el representante de Canaco Servtur, Iván Ramos, la presidenta informó que esta campaña constará de tres acciones permanentes como son: la sensibilización en empresas, la colocación en un cartel distintivo de la campaña, así como la implementación de recorridos de vigilancia por parte del equipo del DIF Municipal Colima.

“Una moneda no es la solución, porque cada moneda que se da a un niño es, en realidad, para un adulto, que les pone a trabajar. Invitamos a las y los empresarios, a la sociedad a que hagamos conciencia, que no permitamos estas prácticas, que no las provoquemos y, sobre todo, que denunciemos”, expresó.

El presidente de Canirac Colima, Francisco Medina Solana, respaldó esta acción que se está promoviendo desde el gobierno municipal, como una acción que, al final representará la oportunidad de que niñas y niños no vean truncada su educación por tener que trabajar a temprana edad, además, de evitar condiciones de riesgo para las y los infantes.

Julio Lugo Barriga, presidente de CMIC felicitó al Ayuntamiento de Colima y al DIF Municipal de la capital, por alentar esta iniciativa de la mano con organismos empresariales, al coincidir que el facilitar el trabajo infantil, lejos de ayudar a las familias vulnerables propicia condiciones de riesgo y, muchas veces, desinterés de los padres por trabajar.

La directora del DIF Municipal, Dulce Campos Grimaldo, informó que la institución atiende de manera inmediata y permanente los reportes que se hacen por parte de la población, a través del programa Pannar y el equipo jurídico, que dan seguimiento a las denuncias.

Refirió que una de las razones por la cual la problemática persiste en algunas zonas de la ciudad es, justamente, porque los padres de familia envían a los infantes a pedir dinero o vender productos, como una manera de generar más ingresos apostando a la buena voluntad de comensales, automovilistas y transeúntes.

Recordó que legalmente, una persona puede trabajar a partir de los 15 años de edad, con previa autorización de los padres de familia, en algunos giros y horarios determinados, por lo que la participación de las empresas en esta campaña resulta importante.

En esta presentación estuvieron presentes la Secretaria del Ayuntamiento, Himelda Meraz Sánchez, el regidor Osiris Alcaraz Saucedo, el director de Desarrollo Económico Social y Humano, Carlos Cárdenas Roque, así como la coordinadora del programa PANNAR, en el DIF Municipal Colima, Fabiola Aguilar.