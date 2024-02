Es importante atender a las mascotas ante el caso de rabia en Tecomán: veterinario

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El médico veterinario Heriberto Carlos Doria, adscrito a la Secretaría de Salud, señaló la importancia de que la población esté consciente en torno a que la rabia como tal, no es una enfermedad que se haya erradicado, que es gravísima y en Tecomán la proliferación de animales silvestres sigue siendo un factor de riesgo para los caninos, sobre todo aquellos que llevan a ranchos.

Tras el caso de rabia detectado en Tecomán, Heriberto Carlos Doria comentó que se tenía casi tres décadas sin presentarse un caso documentado de un perro con rabia, pero se presenta por el descuido de no vacunar a la mascota, considerando que esta es una vacuna completamente gratuita. En ese sentido refirió que no es una alarma, pero sí un llamado a ser más responsables.

Reconoció que ya no hay campañas donde pasen por la colonia vacunando, es decir que ha cambiado la dinámica de vacunación, pero no quiere decir que no sean vacunas accesibles porque además de estar disponibles en todos los centros de salud, también se aplica en las clínicas privadas de manera gratuita.

“El gobierno solo no va a poder y también nosotros debemos de ser corresponsables y vacunar los animales, actualmente todavía no empieza la campaña pero en todos los centros de salud del estado de Colima se están vacunando mascotas para la prevención de la rabia”, subrayó.

El veterinario reconoció que a raíz del caso positivo que se detectó en Tecomán en el mes pasado, en un rancho de la zona rural, se activó la promoción pero todo el tiempo hay vacunas, “se sigue teniendo producto disponible”.

Carlos Doria destacó que la rabia la puede padecer cualquier animal de sangre caliente en Tecomán, dijo, se tiene mucho contacto con fauna silvestre, como zorrillos, mapaches o tejones, además de que mucha gente se lleva sus perritos al rancho, “donde no sabemos en qué momento pueda tener contacto con un animal silvestre y la rabia está latente aunque no es una cuestión exclusiva de la zona rural”.

Por último, señaló que en una situación de infección, casi 100% de los casos es mortal y una vez enfermos difícilmente se salvan, ni el humano ni el animalito.