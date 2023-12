En Parlamento Juvenil plantean luchar contra la discriminación e impulsar la inclusión social

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Este lunes, en el Pleno de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado, se realizó el “Noveno Parlamento Juvenil, Colima 2023”, donde las y los diputados juveniles presentaron en tribuna iniciativas y posicionamientos en contra de la discriminación, a favor de la inclusión social, la salud mental, el acceso a una educación gratuita en todos sus niveles, el mejoramiento de las oportunidades laborales de las juventudes, mejoras al transporte público, el fomento al turismo y a la economía de nuestra entidad, entre otras.

Al iniciar este parlamento, se realizó la Sesión Solemne de Instalación de este Noveno Parlamento Juvenil, en su edición 2023, en la que tras la Protesta de las y los Diputados Integrantes de este Parlamento Juvenil y la entrega formal de las iniciativas formuladas por las y los diputados integrantes del Parlamento Juvenil a la Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, la diputada presidenta del Noveno Parlamento Juvenil, Karla Isabel Larios Montes, expuso que este día no solamente sirve para que se escuche la voz de las juventudes, sino a todas las personas que han sido invisibilizadas históricamente. Así mismo, señaló que esta es una oportunidad ideal para expresar causas, inquietudes y la representación de la diversidad de voces e ideas de las juventudes que forman parte de la sociedad colimense y hace un llamado para convertirse en la generación que hace realidad las propuestas y los cambios.

En su mensaje, la vicepresidenta del H. Congreso del Estado de Colima, diputada Yommira Carrillo Barreto, expresó que, siendo ella la diputada más joven de la legislatura, es un honor dirigir las palabras a las y los diputados juveniles, ya que comparten causas, gustos y problemáticas de esta generación. Señaló que estas juventudes tienen la tarea histórica de rejuvenecer la política tradicional y de demostrar que se puede debatir en la máxima tribuna del estado para participar en la toma de decisiones, además al interior de las instituciones políticas y las públicas.

Para finalizar esta Sesión Solemne, en su mensaje, el Subsecretario de las Juventudes, José Gerardo Romero Quezada, en representación de la Gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva, expresó que nunca en la historia de Colima se había invertido tanto en las juventudes, demostrando con ello que son un eje rector de la transformación. Mencionó que la obligación de las juventudes es abonar para transformar la sociedad y construir una más justa, con pensamiento crítico y libre, que se defina por la dignidad y con una nueva forma de hacer política que favorezca el verdadero desarrollo del país y no de un grupo. Finalmente, hizo un llamado para que continúen aprovechando todas las oportunidades para aportar sus ideas a esta sociedad y lograr un mejor Colima.

Posteriormente, al declararse formalmente instalada la Sesión Ordinaria con motivo de este Noveno Parlamento Juvenil, en su edición 2023, en el mensaje de bienvenida a cargo de la diputada Sonia Hernández Cayetano, Presidenta de la Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, expuso que en esta etapa de transformación, “las juventudes son un sector fundamental al que se le ha dado la importancia, tanto a nivel federal como en el estado”. Mencionó que los cambios que está viviendo actualmente la sociedad, no son fortuitos, sino son el resultado de voces que claman por un espacio en su entorno, expresando necesidades e inquietudes sobre todo de las juventudes, y señaló la importancia de este parlamento juvenil, pues es el espacio en el que se escuchan sus voces y sus propuestas de ley que tengan impacto social y que están encaminadas a aportar en las soluciones de problemáticas en el estado, enriqueciendo el marco normativo.

Para continuar, se dio la Lectura de Iniciativas por parte de las y los Diputados integrantes del Noveno Parlamento Juvenil, Colima 2023; en primera instancia, el diputado juvenil Saúl Muñoz Mendoza, del municipio de Colima, expuso una propuesta para institucionalizar las cuotas voluntarias en lugar de obligatorias en la Universidad de Colima, para que, a quien no pueda aportar, no se le impida continuar sus estudios, y que de esa manera el Estado garantice el derecho a la educación en función de la capacidad intelectual y no de la capacidad monetaria de los ciudadanos;

La diputada juvenil Karla Isabel Larios Montes, del municipio de Colima, propuso una reforma a la Ley de Educación del Estado de Colima para la creación de un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa en el Estado de Colima, y una iniciativa de acuerdo legislativo para incluir en el Presupuesto de Egresos 2024 una partida presupuestal para la creación de este instituto y para un programa de becas para la educación superior pública que coordinará este organismo;

Roberto Macías, diputado juvenil, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Colima, en materia de delito de contagio, ya que refiere que tal y como establecen los organismos internacionales y activistas que luchan contra el VIH/Sida, criminaliza y alimenta prejuicios, pues se crean la condiciones para acusar desde la ignorancia, sin tomar en cuenta el avance de la ciencia y fomentando estigmas. Hizo un llamado para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del magistrade Ociel Baena y su pareja Dorian, y lo investigue con perspectiva de diversidad y sin revictimizar;

El diputado juvenil Ernesto Damián Aguirre Barajas, de Comala, presentó una iniciativa destinada a abordar desafíos significativos que enfrentan aproximadamente el 15% de la población mundial que experimenta neurodivergencias, iniciativa que representa un llamado a la empatía y a la inclusión, resaltando la importancia de comprender y respetar las variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro, que pueden manifestarse en condiciones como el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el síndrome de Tourette, la dislexia y el trastorno del desarrollo del lenguaje. La iniciativa “Una Ley Neurodiversa” busca atención integral, apoyo psicológico y psiquiátrico, acceso a medicamentos y tratamientos, y leyes inclusivas que promuevan acomodos necesarios en entornos educativos y laborales;

La diputada juvenil Mildred Aylin Ochoa Rodríguez, del municipio de Coquimatlán, propuso un acuerdo legislativo para exhortar al Ejecutivo Estatal realice la creación de un Instituto Estatal para prevenir adicciones en adolescentes y jóvenes, dependiente de la Secretaría de Salud Estatal y así mismo destinar recurso necesario en el presupuesto de egresos para que su creación sea una realidad. La función principal de este instituto es realizar, a través de distintas actividades, un diagnóstico oportuno en jóvenes y adolescentes en condición de riesgo, para prevenir el consumo de drogas;

El diputado juvenil César Eduardo Dávila Santana presentó la Iniciativa de reforma a la Ley de Juventud del Estado de Colima, con el objetivo de “ciudadanizar” el CONCISEJ, además, exhortó a la Subsecretaría de las Juventudes, para que, en las convocatorias relativas al Premio Estatal de las Juventudes, Parlamento de las Juventudes y el Consejo Ciudadano, exista representación ciudadana que participe en la revisión y dictamen de las y los ganadores, con la intención de transparentar al máximo los resultados de todas las convocatorias emitidas por esta dependencia estatal;

El diputado juvenil Oscar Alexis Mejía Hernández, de Villa de Álvarez, propuso legislar en favor de las y los estudiantes del estado para garantizar unidades suficientes y actualizadas de transporte público, que cubran los horarios escolares y permita a los estudiantes llegar a tiempo y seguros a sus planteles, ya que en la actualidad existe deficiencia y ausencia en el transporte público y existe un riesgo al saturar las unidades;

Alexis Jesús Ceballos Hernández, diputado juvenil del municipio de Villa de Álvarez propuso solicitar la Ley de Agentes Captadores de Capital Humano de las Personas Jóvenes del Estado de Colima, que en conjunto con la Subsecretaría del Trabajo, la Subsecretaría de las Juventudes y las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, la creación del perfil de Agentes Captadores o “Caza Talentos” que, en un trabajo colaborativo se generen espacios para descubrir perfiles con talento en distintas áreas laborales con la ayuda de convocatorias que motiven la participación de jóvenes con la presentación de proyectos en áreas de habilidad logrando vincularlos al campo laboral, alejándolos así del desempleo y rescatando mentes valiosas, además propuso una iniciativa de decreto para crear la Comisión Estatal de Agentes Captadores de Capital Humano de las Juventudes del Estado de Colima y su reglamento para el funcionamiento de esta;

El diputado juvenil Miguel Alejandro Ochoa López, propuso la creación de oportunidades laborales de medio tiempo para estudiantes universitarios en respuesta a la falta de apoyo económico específico para este grupo. Con esta iniciativa, se busca establecer una “bolsa de trabajo” en colaboración con empresas locales, brindando a los estudiantes la posibilidad de trabajar sin descuidar sus estudios y adquirir experiencia laboral. La propuesta pretende abordar la falta de apoyo económico para estudiantes universitarios en México, ofreciendo beneficios tanto a los estudiantes como a las empresas locales;

El diputado juvenil Kilder Jesús Ramírez Esparza, del municipio de Tecomán, presentó un acuerdo para generar acciones de fortalecimiento económico a micro, pequeñas y medianas empresas, para que, en el Presupuesto de Egresos correspondiente, se considere una partida presupuestal para entregar apoyos económicos, no créditos. Así mismo, planteó hacer la solicitud al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se administre y entregue dicho recurso, a través de los mecanismos pertinentes, que apoyen y fortalezcan a los emprendimientos locales de jóvenes colimenses;

La diputada juvenil Karen Monserrat Barba Tenorio, del municipio de Manzanillo, exhortó a las y los diputados del estado a legislar sobre el uso obligatorio del sistema Braille en las instalaciones de todas las dependencias del Gobierno del Estado de Colima; por lo que presentó una reforma de ley para la integración y desarrollo social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima;

La diputada juvenil Iraís González Rueda, del municipio de Manzanillo, presentó un acuerdo legislativo para solicitarle a la titular del Poder Ejecutivo, con atención al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Colima, implementar en educación media superior y superior, un programa de salud mental denominado “Brigadas de Primeros Auxilios Psicológicos”, con la finalidad de capacitar a estudiantes para brindar apoyo de contención psicológica a compañeras/os que lo requieran, destacando que no es una terapia clínica, sino una contención previa. Así mismo integrar los recursos necesarios para su implementación y funcionamiento;

El diputado juvenil Ehecatl Karim Quintero Orozco, del municipio de Manzanillo, propuso modificar la Ley Estatal de Turismo en el capítulo de la Cultura Turística, debido a la poca difusión sobre la información y cuidado del patrimonio cultural y turístico de nuestro estado, para que se establezcan capacitaciones de cultura turística sean para las infancias, juventudes y sociedad en general, además de incentivar a las industrias creativas que promuevan la conservación y valoración del patrimonio cultural, con el objetivo de promover el desarrollo del sector cultural y turístico sostenible;

La diputada juvenil Viviana Karen Moreno Gómez, del municipio de Manzanillo propuso una iniciativa para hacer obligatoria una licencia sanitaria, descriminalizar la política de sustancias y a sus usuarias y usuarios, crear asociaciones cannábicas, destinar los recursos recaudados por el estado para la prevención, reducción de daños y tratamiento de adicciones; es decir, la regulación legal del uso del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible, en aras de mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en México, combatir las consecuencias del uso problemático del cannabis y reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico, fomentando la paz, la seguridad y el bienestar individual y de las comunidades;

El diputado juvenil Juan Jesús Vega Mejía, del municipio de Tecomán, hizo un exhorto a las y los diputados del estado para legislar por la educación superior en Colima, protegiendo a las y los estudiantes del área de la salud quienes padecen de manera reiterada actos que menoscaban la dignidad humana en los hospitales donde reciben enseñanza, tales como acoso, violencia, humillaciones entre otros actos deleznables, por lo que presenta una iniciativa de Ley de Educación Superior del Estado de Colima que vigile el bienestar del estudiantado;

La diputada juvenil Mía Joseline Ramírez Solís, del municipio de Ixtlahuacán, propuso un acuerdo dirigido al Ejecutivo Estatal para buscar los mecanismos que permitan abordar los desafíos de movilidad en Colima, mediante la expansión del transporte público, modernización de flotas, fomento de la movilidad activa, incentivos para la movilidad compartida y desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos. Con ello, se espera lograr reducción de congestión, mejora de la calidad del aire, ahorro de costos, promoción de estilos de vida activos y contribución a la mitigación del cambio climático;

La diputada juvenil Akari Sairit Galván Medina, del municipio de Colima, propuso una iniciativa para promover la inclusión de contenidos que aborden la violencia digital y de género en los programas escolares, así como, establecer medidas preventivas y de protocolo en instituciones educativas, además de abordar la concientización estatal mediante campañas que destaquen los riesgos de la violencia por medios electrónicos y los recursos disponibles para combatirlas, ello en respuesta a la creciente problemática de la violencia digital y de género que afecta a los jóvenes de nuestra comunidad y en todo el mundo. Además, se pretende brindar las herramientas de ciberseguridad necesarias para garantizar el bienestar de todos los jóvenes por medio de la virtualidad, ayudando a desarrollar una sociedad más consciente y preparada para el entorno digital;

El diputado juvenil Jesús Alberto Silva Osorio, del municipio de Armería, propuso la iniciativa donde se garantice la integración del 3% de la plantilla laboral de la administración pública estatal para que corresponda a las, los y les jóvenes, para lograr una verdadera inclusión con condiciones de trabajo dignas, de acuerdo con su perfil;

La diputada juvenil Alejandra Citlalli Santos Ojeda, del municipio de Villa de Álvarez, expresó en el Pleno la necesidad urgente de reformar los artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Salud del Estado de Colima, con el fin de garantizar el acceso gratuito a servicios de salud mental para grupos de Atención Prioritaria, dejando de ser un privilegio limitado a unas cuantas personas, para convertirse en un derecho universal congruente con el humanismo mexicano;

La diputada juvenil Jazmín Elizabeth Soto Carrazco, del municipio de Coquimatlán, propuso una reforma a la Ley Para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, en materia de la presencia obligatoria de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en eventos sociales e instituciones, la inclusión de escenografía proyectada en eventos relevantes, proporcionando transcripciones visuales o Sistema Braille. Así como la capacitación en LSM para funcionarios públicos y personal que atiende a personas con discapacidad;

El diputado juvenil Anllelo Rigoberto León Rodríguez, del municipio de Coquimatlán, propuso un paquete de 3 iniciativas a reformar la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima para la elaboración de un nuevo reglamento de control y supervisión de unidades de transporte urbano; la consideración de los 10 municipios y de la identidad misma en el POA 2024 para la implementaron y rehabilitación de paraderos y la creación de un sistema digital de cobro para el transporte urbano;

El diputado juvenil Jaime Arturo Martínez Tortolero expuso que la desigualdad estructural que sufren las mujeres en el país se debe combatir desde casa, trabajo y sociedad. Refirió que las licencias de paternidad homologadas favorecen la participación de los hombres en la crianza de sus hijas e hijos ejerciendo una paternidad plena y suficiente, desincentivando a los empleadores a anteponer la contratación de hombres ante la carga que implica la licencia de maternidad. Por ello, propone legislar para lograr una corresponsabilidad en el cuidado nuestras hijas e hijos sienta las bases para una mayor igualdad de género en el hogar y en la sociedad;

La diputada juvenil Leah Antonella López Sánchez, del municipio de Villa de Álvarez, presentó una iniciativa dirigida a erradicar cualquier acto de discriminación, reformando la Ley de Educación del Estado de Colima para combatir el bullying escolar, que es una de las principales causas, en la que las personas de poblaciones trans y las personas con discapacidad son las que más sufren de una forma cruel en un estado de vulnerabilidad y marginación en la sociedad. Finalmente, exhortó a legislar con inclusión, principalmente en materia de Educación y Laboral;

La diputada juvenil Rocío Montserrat Vargas Villaseñor, del municipio de Colima expuso que para que las juventudes y grupos vulnerables puedan adquirir una vivienda digna y a costos accesibles, por lo tanto, propuso realizar los cambios necesarios en la legislación, encaminados a una restructuración de las políticas, programas y acciones en relación al Artículo 4 y 6 de las Constitución Mexicana, en donde se pueda brindar asesoría; un control en los esquemas de créditos que no sean a largo plazo y con intereses elevados; la verificación de las necesidades de vivienda y un apoyo a las juventudes y grupos vulnerables para adquirir su vivienda a través de los impuestos de servicios hoteleros y aplicaciones de estadías;

Para finalizar la lectura de iniciativas, la diputada juvenil Clarissa Araceli Leonel Teodoro, de la comunidad de Zacualpan, Comala, expuso que se debe de priorizar el fomento de la cultura y tradiciones en los primeros años de vida de las personas, con la implementación de cursos y clases que muestren las tradiciones originarias de la comunidad y pueblos indígenas. También habló de la necesidad de apoyar a las madres trabajadoras de la comunidad creando guarderías, recreando espacios para que tengan la seguridad de que sus hijos estén en buenas manos, al considerar que la educación es la base de un futuro mejor y la mejor arma para terminar con la violencia;

Finalmente, en su mensaje, la diputada vicepresidenta del Noveno Parlamento Juvenil, Colima 2023, Iraís González Rueda, señaló que las juventudes ya no son un medio, si no una fuerza que está en estos momentos en el Poder Legislativo. Manifestó que este parlamento debiera ser el primer paso para que las iniciativas que se presentaron por las y los jóvenes sean consolidadas como un marco legal y será mejor aun cuando sean aplicadas para consolidar el rumbo colimense. Finalmente, se dijo orgullosa de formar parte de este espacio público donde se toman decisiones para la construcción de un mejor estado, puesto que son muchas y muchos quienes quieren ser parte de la toma de decisiones en beneficio de la sociedad.

En este evento, también estuvieron presentes en la Mesa Directiva, las y los diputados Sonia Hernández y Julio Cano, al igual que en la Sesión Solemne de instalación estuvo presente la magistrada María Luis Ruiz Corona, en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.