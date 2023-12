ME AUTODESCARTO; FERNANDO MORENO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El Círculo Colimense de Analistas Políticos se reunió el pasado lunes con uno de los actores políticos más relevantes y experimentados del estado, con el ex gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, quién fue además rector de la Universidad de Colima, el objetivo fue intercambiar puntos de vista y opiniones sobre el escenario político estatal rumbo al 2024, nuestra primera pregunta fue a rajatabla, ¿Deseas participar para senador, pues al PRI le correspondió la primera fórmula y al PAN la segunda? Vemos que está más fácil, “No, definitivamente no”, así respondió, “me auto descarto” no participaré como precandidato o candidato en el 2024, no es mi aspiración, y mi punto de vista es que, para el senado por parte del PRI, lo más adecuado sería que fuera una mujer y Mely Romero es una de las varias mujeres que tienen experiencia y presencia estatal.

Fernando Moreno Peña, quien sin lugar a dudas ha sido uno de los mejores gobernadores del estado, con el debido respeto al resto de los gobernantes estatales, excepto a Griselda Álvarez que valoramos que es la única que no ha sido superada, pero Fernando Moreno ha sido reconocido por la sociedad colimense por la gran cantidad de obras públicas que realizó y que todavía permanecen funcionado como el Gran Complejo Administrativo ubicado en el tercer Anillo en donde hoy se encuentra prácticamente el gabinete estatal de la nueva administración de Morena, a pesar de que todavía el Palacio de Gobierno del centro de la capital estaba funcionando en esas fechas, otra obra relevante de Moreno Peña es el mismo Hospital Regional Universitario de Colima que fue inaugurado en su mismo mandato el día 27 de agosto de 2001, pues su administración inició el 1 de noviembre de 1997 al 31 de octubre del 2003.

FERNANDO COMO SENADOR PODRÍA GESTIONAR MÁS APOYO PARA COLIMA

La sociedad colimense ha carecido en los últimos diez, quince o más años, de senadores y diputados federales comprometidos con la problemática de Colima, a tal grado que prefieren no dar ni los informes anuales porque no hacen nada, cuando en las campañas prometieron hacer muchas gestiones para lograr obras y recursos para Colima, aseguraron que respaldarían diferentes iniciativas legislativas como a la que se comprometieron de que el gobierno federal debe pagar a los jubilados y pensionados en salarios mínimos y no en Umas, que modificó y fue muy criticado Peña Nieto por Morena, pero vimos que también hizo oídos sordos López Obrador con Morena, no tuvo tiempo de corregir ese error como antes lo criticaban en campaña, pues los senadores morenistas ni pío dijeron sobre este tema, es común que una vez que ganan, se dedican a solo a levantar el dedo para aprobar lo que sus partidos les indican, es la triste realidad, quizás por ello mucha gente comentaba que Fernando Moreno ahora sí podría ganar en el 2024 una senaduría, porque el próximo proceso no será igual que cuando participó y perdió con el gran Tsunami morenista que sorprendió en el 2018, pues si se considera que fue un buen rector y un buen gobernador por lógica política, también podría ser un buen senador, pero Fernando Moreno ya decidió no participar y se auto descartó.

¡MARGARITA MORENO VA A LA CAPITAL!

Ante los cuestionamientos de algunos comentaristas sobre el coqueteos políticos de Margarita Moreno González con el partido Movimiento Ciudadano, generando polémica y rumores, dijo Fernando Moreno que no tiene dudas de la alcaldesa, porque es firme en sus decisiones, tiene amigos en otros partidos como los tenemos también, y además Margarita confirmó su lealtad al proyecto en la reciente visita de Xóchitl Gálvez, pues estuvo muy participativa, mi punto de vista es que el escenario le favorece más en donde tiene más presencia por su buen trabajo, y es en la capital, es mi opinión señaló. Su análisis coincide con la mayoría de nosotros ya que también lo hemos señalado de que “Margarita va en las boletas de nuevo a la Capital por las mismas siglas”

LOCHO O VIRIDIANA A LA CAPITAL, ARMANDO REYNA A TECOMÁN, ROSY A MANZANILLO

En otros temas, Morena ya tiene las cartas marcadas al igual que la oposición, aunque de último momento se sabe que podría haber cambios de proyectos internos en Morena como podría ocurrir en los demás partidos, pero a pesar de que ya traen todo el juego de precandidaturas bajo la mesa, trascendió que Locho puede ir mejor por Morena a la capital y Viridiana jugaría otra posición, nada es seguro, lo que sí será seguro es que Tecomán lo ganará Morena con Armando Reyna, por su arraigo y presencia, pero también porque no hay ningún oponente fuerte panista o priísta, pues si su oponente es Óscar Avalos Verdugo no le hará ni cosquillas, Morena tiene cierta presencia también en algunos otros municipios de menor importancia pero consideramos que tanto en Villa de Álvarez como en Colima repetirán plato las actuales mujeres alcaldesas porque acreditan buen trabajo.

MANZANILLO INCIERTO

Morena en Manzanillo está todavía en veremos, por el gran conflicto que se desbordó, entre Morena municipal y estatal, en donde Rosy Bayardo entraría de candidata con calzador, y que a pesar de su juventud y apoyo estatal gubernamental no la tendrá fácil ya que las dos mujeres mandamás del puerto, Griselda Martínez y Martha Zepeda, no estarán sentadas esperando una regiduría o el perdón político, pues Morena estatal en lugar de darles su espacio que se ganaron con respaldo popular, les cerró el paso mandándoles a la Fiscalía contra la Corrupción, una Fiscalía que de independiente no tiene nada, y que por cierto no ha pescado nada respecto a la corrupción, pero sí les encanta el mitote político, y absurdamente se le fue la Fiscalía a la yugular contra Martha Zepeda para bajarla del caballo como precandidata y para que no participe, pero -las mujeres son mujeres- y pueden reaccionar más fuerte con otra patada, tocando las puertas del MC o del mismo Frente Opositor y hacer una alianza política para retener o entregar la alcaldía del puerto a otro partido, porque no les dejaron otra alternativa. Por eso el futuro en Manzanillo es incierto.

