LAS ENCUESTAS EN TIEMPOS ELECTORALES

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Las encuestas en las elecciones pueden tener dos objetivos. Uno es evaluar la campaña para corregir errores o darle un nuevo enfoque. Dos. Mover la intención del voto a su favor.

Sin embargo, aunado a la guerra sucia, algunas encuestas se hacen para engañar al elector y lo explico: La calidad de una encuesta radica en la selección de la muestra, que sea representativa y luego que la selección de los elementos de la muestra sea totalmente aleatoria, al azar.

Así los resultados poder ser algo muy cercano a la realidad y digo cercano porque siempre hay un margen de error.

Aunque uno de mis profesores de estadística nos decía que no hay nada más manipulable que las encuestas, particularmente las gráficas.

Por tanto, no hay nada peor que una encuesta amañada, mal hecha, que no refleje la realidad y sólo tenga como objetivo engañar al elector y hacerlo creer preferencias falsas. Y para ello se apoyan en empresas encuestadoras sin escrúpulos que se prestan al juego por un billete de baja denominación o bien inventan encuestadoras patito.

Los ejemplos los podemos ver en las campañas presidenciales, donde algunas lacras se atreven a publicar que Xóchitl ya rebasó a la doctora Claudia. Nada más falso y tendencioso.

La realidad es que la candidata de Morena-Verde-PT, Claudia Sheinbaum, aventaja a su rival con 20 puntos porcentuales, cuando menos.

Se concluye que la encuesta con verdadero valor será la del 2 de junio.

LODO, LODO Y MÁS LODO

Durante el mes de mayo y hasta que terminen las campañas electorales, veremos cosas horrorosas, llenas de engaños y mentiras. Y puede que acorten las distancias de algunas y algunos candidatos, pero dudo que la intención del voto cambie.

Los que hoy se sienten perdidas y perdidos, junto con sus equipos de campaña, pondrán a volar toda su imaginación para en base a mentiras e inventos afectar a sus adversarios, particularmente a los que vayan punteando las campañas.

La oposición en esta ocasión se perdió, quizá porque no han podido asimilar el duro golpe del 2018. Se pasaron el tiempo en pitos y mangas, confiados en que atacando al presidente todos los días, lo harían renunciar o doblar los brazos. No ocurrió ni lo uno ni lo otro, al contrario, a pocos meses de dejar la presidencia se nota muy fuerte, tanto el lo físico como en lo político.

Ningún presidente había llegado al final de su sexenio con tan alta aprobación y el triunfo de Morena el 2 de junio será el cerrojo del sexenio mejor calificado de todos los tiempos.

En la campaña presidencial podemos apostar a que todo está definido, dicho esto en base a la experiencia, preparación, calidad humana y presencia de la doctora Sheinbaum, del candidato y la candidata Xóchitl muy poco se puede decir, lo vimos en los debates y como dicen que, para ser primero hay que parecer, sólo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo parece presidenta. A muchos no les agradará, pero la verdad salta a la vista.

RUMBO AL DEBATE DE LOS ASPIRANTES AL SENADO

Un circo de tres pistas prepara Griselda Martínez en el primer debate entre aspirantes a la Senaduría por el estado de Colima, donde ya todo mundo sabe que la expresidenta de Manzanillo le reclamará a Virgilio el no esclarecimiento del asesinato de Daniel Cortés, que la fecha nadie puede asegurar lo que pasó el día en que Daniel perdiera la vida. Como si Virgilio fuese ministerio público.

Ella dice que se irá con todo, algo que ya sabemos, pero que nunca ha presentado pruebas de sus dichos, pues de otra forma, Virgilio estaría tras las rejas y no compitiendo con ella por uno de los escaños en el Senado de la República.

Hay que decirle a Griselda que los colimenses estamos hartos de tanto lodo y de que lo que brilla por su ausencia son los datos que confirmen sus denuncias, el pueblo la tiene como una mujer buena para arriar argüendes.

Decirle también a Gris que lo que queremos ver es cómo apoyarán al gobierno del estado para que el segundo piso de la transformación se cristalice. Cómo van a apoyar con sus acciones en el senado para que las cosas mejoren, sobre todo en el terreno de la seguridad, la educación y en la salud, que son tres de los sectores más vulnerables o sensibles para todas y todos los colimenses.

Sin embargo, conociendo a Griselda Martínez, se avizora un debate de muy bajo nivel, por lo que sería bueno que Virgilio no asistiera y no por miedo, sino porque le lloverá lodo sin prueba alguna, de haberlas ya estarían en las instancias correspondientes y no en el terreno mediático.

AL MARGEN

Mientras algunos malos mexicanos dicen que Xóchitl ya alcanzó a la doctora Claudia Sheinbaum, las encuestadoras de mayor prestigio en el país reflejan que la distancia es cada día más grande, pero no hay que adelantar vísperas, el 2 de junio está a la vuelta de la esquina.

