GABY RODRÍGUEZ VA POR EL MC A LA CAPITAL

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Hoy 15 de diciembre de 2023 a las 4 de la tarde Gabriela Rodríguez Macías está convocando para registrarse como precandidata a la presidencia municipal de Colima en el partido Movimiento Ciudadano que se ubica por la calle Ignacio Manuel Altamirano No.1248 en la colonia Jardines Vista Hermosa 3, sin duda Gaby Rodríguez es un cuadro joven, nuevo, al margen de los grupos políticos tradicionales.

Con el anuncio de su registro significan para el escenario dos cosas relevantes, primero: Que Margarita Moreno no va por Movimiento Ciudadano como se especulaba, tal como lo señalamos aquí, que se mantendría con el Frente Opositor y dos; que parte del equipo de “Locho” que antes lo apoyaron se desmarcaron desde hoy y ya no lo apoyarán, lo cual lo analizamos hace algunos días y significa que será un alto riesgo para Morena en este Distrito donde se encuentra el Gobierno del Estado que es morenista.

Gaby Rodríguez es un perfil diferente, no tradicional, una cara nueva y activista ciudadana, es la esposa del ex regidor del Ayuntamiento de Colma, Omar Suárez Záizar, fue uno de los operadores políticos más cercanos que tuvo Leoncio Morán Sánchez durante años, lo que significa que varios miembros de su equipo ya no lo respaldarán por su inesperada renuncia del MC a Morena, porque antes los enfrentaba, por ello hemos dicho que “Locho” como candidato de Morena del primer Distrito del orden federal tiene alto riesgo de perderlo, nadie discute que fue un buen alcalde pero su salida repentina reciente a Morena ni las estructuras panistas, priísta y tampoco los morenistas de los barrios no se la perdonarán.

LA CAPITAL EN PUGNA INTERNA ENTRE EL PAN Y EL PRI

Es posible que hoy viernes se definan en la Ciudad de México quién es quién en varias posiciones del orden federal en nuestra entidad tanto en Morena y el Frente Opositor, ya trascendió que la capital está en pugna interna entre el PRI y el PAN sin definir la capital de Colima y sus dos prospectos son, Margarita Moreno del PRI y Riult Rivera del PAN ambos con los mismos derechos, pero en diferentes circunstancias, pues al parecer en el acuerdo nacional le corresponde al PAN, es el jaloneo, pero la solución es simple, una medición de ambos o bien una buena negociación porque tanto Riult Rivera como Margarita Morena divididos pierden ambos y se van a la historia, aunque pueden jugar ambos las dos senadurías, la primera y la segunda fórmula y dejar entonces la alcaldía a Mely Romero en lugar de la senaduría en la primera fórmula pues ella ya la tiene amarrada y así apoyarse mutuamente los tres unidos. ¿Pero dejará Mely Romero la primera fórmula de la senaduría cuando ya la tiene amarrada?

JOSÉ JAIME NÚÑEZ Y HÉCTOR MAGAÑA A DIPUTADOS FEDERALES

Morena si quiere fortalecer más al primer Distrito o al Segundo y al estado, -porque va de por medio la carrera presidencial de Claudia Sheinbaum- tiene su mejor opción a José Jaime Núñez Murguía actual líder estatal del Snte Sección 6 quien cuenta con estructuras políticas, pues es el sindicato estatal más numeroso con cerca de 11 mil miembros y fortalecería a Morena y aliados PT y Verde en todo el estado y el frente opositor PRI, PAN y PRD para diputado federal en el primer Distrito tienen al diputado local Héctor Magaña Lara si es que no repite plato Riult Rivera, pero Héctor por su activismo opositor es ya reconocido en la zona norte y en el estado.

MORENA SIN SENADORES

Las negociaciones centrales de los partidos aliados a Morena ya anunciaron que signaron acuerdos en donde en el estado de Colima la primera fórmula para senador será para el PT y la segunda para el Partido Verde, y es que Morena prefiere a los estados más grandes y aquí prefieren dejárselas a los aliados, se asegura que este fin de semana se definirá si se ratifican o se modifican dichos acuerdos y quiénes serán los precandidatos de ambos partidos.

INTERVIENE LA GOBERNADORA ANTE LA MUERTE DE UNA NIÑA

En días recientes publicamos aquí que los padres de una niña de tan solo 4 años denunciaron que la llevaron caminando al Hospital Universitario y la sacaron muerta a las casi 9 horas de que se la recibieron, falleció sorpresivamente al parecer por omisión, sus padres de origen humilde pedían la intervención de las autoridades por su falta de atención porque no les dijeron el motivo, a tal grado que presentaron una reciente queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos misma que fue publicada por la mayoría de los medios informativos, pedían que se esclareciera el verdadero motivo de su muerte en donde consideraban que hubo negligencia médica en el Hospital y también desinterés y apatía de la Fiscalía General ya que a pesar de que le habían pedido a los elementos de la Fiscalía que le hicieran la autopsia porque sintieron que hubo negligencia médica, nadie los pelaba, y sepultaron a la niña esperando varios días su respuesta que nunca llegó, por lo que tuvieron que presentar las denuncias señaladas.

FELICIDADES A LOS MEDIOS

De verdad, nos dio mucho gusto a la sociedad colimense que todavía la mayoría de los medios informativos del estado de Colima, radio, televisión y prensa son sensibles y responsables con la problemática social, pues la mayoría publicaron las quejas de los padres quienes se veían dolidos a pesar que algunos tienen convenios y reciben apoyo gubernamental, que bueno que atendieron a la queja pública de los padres implorando respaldo institucional para esclarecer la verdad del fallecimiento de su única hija, aquí una felicitación a todos los medios informativos.

RECONOCIMIENTO A LOS ABOGADOS SENSIBLES

Nikol Vargova es una abogada joven que llegó a Colima del extranjero y se nacionalizó como mexicana después de visitar varios países, dice que le encanó Colima tiene a sus hijos en la escuela y el menor de ellos es colimense por nacimiento, cuando se enteró de mi denuncia sobre el problema de los padres humildes se ofreció como abogada sin pago alguno ya que ella también tiene a sus hijos pequeños y se sensibilizó para apoyarlos, tiene doctorado en Derechos Humanos, localizó a los padres y los acompañó a presentar las denuncias formales, acaba de informar que la gobernadora también es sensible y que atenderán a los padres de su petición, pero que no desea politizarlo solo que resuelvan el problema ya que el enojo de las familias es que a veces las dependencias se hacen insensibles por tantos fallecidos.

En este tema entonces vale la pena aquí reconocerle ahora la intervención de la gobernadora Indira Vizcaíno en donde giró ayer las instrucciones para realizar las investigaciones necesarias para atender las peticiones de los padres, lo cual ya informaron entre sus familiares que fueron visitados ayer por dos mujeres funcionarias cercanas a la gobernadora y que en la próxima semana los mismos padres darán la información una vez que se acredite el respaldo institucional ya que también la Fiscalía investigará a fondo la petición, por ello es necesario mencionarlo con el ánimo de ser objetivos.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.