Con vasectomía, Salud promueve masculinidad positiva y amplia

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima promueve con la vasectomía una masculinidad positiva y amplia para que los hombres tomen conciencia sobre su responsabilidad en el control natal, mediante este procedimiento que ofrece en las unidades del primer y segundo nivel de atención (centros de salud y hospitales).

Añadió que la vasectomía es un método permanente de planificación familiar y es una opción para hombres que planean no tener hijas o hijos o que no desean tener más, el cual no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual y no representa ningún riesgo para la salud.

En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, el Componente de Planificación Familiar y Anticoncepción de la dependencia dijo que existen dos formas de realizar una vasectomía: La primera se conoce como método tradicional o con bisturí, y la segunda es la vasectomía sin bisturí. Ambos métodos son sencillos y su ejecución demora entre diez y treinta minutos.

En ambos procedimientos, la persona está despierta durante la operación, ya que se utiliza anestesia local, pero no sentirá ningún dolor. En la tradicional, el cirujano realizará dos cortes en los laterales, en algunos casos también podría ser única.

Y en el caso de una vasectomía sin bisturí no es muy distinta del procedimiento anterior. Su diferencia reside en que, en lugar de una incisión para sacar los conductos seminales del escroto, el cirujano realizará una punción con un instrumento especial, con la ventaja de no necesitar laboratoriales y el tiempo de recuperación es menor.

Recalcó que la vasectomía no afecta la eyaculación, ya que los espermatozoides constituyen menos del 5% del semen, ni tampoco afecta la erección ni el nivel hormonal.

Asimismo, citó que en los Servicios de Salud del Estado de Colima se cuenta con servicios gratuitos de vasectomía sin bisturí, por lo que, si se requiere más información y una intervención, hay que agendar una cita al 312-241-85-66.

Finalmente, recordó que dentro de la celebración del Día Mundial de la Vasectomía durante este mes, se realizan jornadas de vasectomía sin bisturí en el hospital Materno-Infantil y el Centro de Salud México BID (Villa de Álvarez), el Hospital General de Manzanillo y los centros de salud de Salagua y urbano de Tecomán.