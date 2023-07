¿CAOS EN EL PRI?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, reaccionó ante las renuncias de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Mayorga Delgado como integrantes del partido, dijo, lo bueno es lo que se quedó en el partido, es lo mejor, y quienes se van, es porque saben que “se acabaron los militantes de primera y de segunda” y sus renuncias las tiraremos en el bote de la basura.

Trascendió la presión política que en los últimos meses ejercían los senadores plurinominales priístas que se identificaron Osorio con Enrique Peña Nieto y Massieu con Carlos Salinas, quienes pedían la renuncia del actual dirigente nacional Alito Moreno, a tal grado que para calmar los ánimos el presidente nacional del PRI tuvo que anunciar de que no participaría en la búsqueda de la candidatura oficial a la presidencia, más sin embargo estos legisladores de la élite del tricolor prefirieron renunciar para conformar otra organización política.

Con tristeza, pero con congruencia anuncio nuestra renuncia al PRI”, dijo Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo al advertir “ni nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado… si no se puede cambiar desde adentro lo vamos a hacer desde afuera”, advirtió que el dirigente Alejandro Moreno destruyó al PRI, que hoy está “extraviado, ausente, perdió la ruta, solo preocupado en formar incondicionales”.

Pero Alito Moreno nada dejado dijo; “Vamos a dejarlo claro: los que se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabó el tiempo de darles espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. “El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse. Nuestro partido es de militantes de a pie, que están bajo la lluvia y bajo el sol, que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y en lo privado”. Destacó que, en el Frente Amplio por México, de la alianza Va por México, el PRI, PAN y PRD “están más unidos que nunca”, por lo que confía en que van a ganar las elecciones presidenciales del 2024.

No cabe duda que lo que vive hoy el PRI nacional, el que fuera el todo poderoso, pronto lo vivirá también el Morena o inclusive el PAN y los demás partidos, son los jaloneos naturales que se dan para lograr candidaturas a base de presión y chantaje tal como lo advirtió el dirigente nacional del PRI, pues todo mundo sabemos que estos senadores que renunciaron al tricolor son por dedazo, plurinominales, poco o nada han hecho para denunciar y resolver la problemática nacional, jamás criticaron como opositores, mejor renunciaron porque saben que no podrán negociar nuevas posiciones mientras Alito esté a la cabeza y la nueva organización ciudadana que denominaron “Congruencia por México” será su banderita para negociar con otros partidos y querer dañar a la Alianza Va por México.

¿Y EL PRI COLIMA?

La grilla en Colima interna del PRI y de los demás partidos se deja sentir también, aunque Arnoldo Ochoa presidente estatal del tricolor trata de lograr mantener la unidad política de la alianza PRI, PAN y PRD, y por cierto nada han declarado sobre la división del tricolor a nivel nacional. Pues si recordamos Arnoldo Ochoa renunció a la Secretaría General de Gobierno antes de terminar el mandato estatal de Ignacio Peralta para de ésta forma designar a Rubén Pérez Anguiano en su lugar, algo sucedió y solo Nacho y Arnoldo lo saben, lo que sí trascendió fue que Nacho había negociado con Morena la gubernatura para que no tuviera problemas posteriores al dejar su cargo, quizás por ello los golpes políticos de Morena no los dirigen al ex gobernador como se hicieron con Mario Anguiano, los morenistas golpean y persiguen al ex funcionario de Nacho que estuvo en Finanzas, y que es diputado local, Arturo Noriega para así dañar la imagen de su esposa Margarita Morena quien es la alcaldesa de la capital quien con esfuerzo y trabajo buscará reelegirse en la alcaldía en 2024. Esto es solo una parte del escenario político. ¿Pero se mantendrá unido el PRI estatal? Es la gran pregunta.