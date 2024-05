Escalan las manifestaciones en Colima por falta de medicamentos, insumos y demás; podrían cerrar vialidades el viernes

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes 14 de mayo se cumplen seis días de manifestaciones por parte de personal médico, administrativo y de enfermería del Hospital Regional Universitario, debido a la falta de insumos, material de curación, medicamentos, de equipamiento de tomografía, rayos “X” y Laboratorio.

La dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Dolores González Meza, dio un ultimátum de que en caso de que la situación no se solucione cerrarán el tránsito del Paseo de la Madrid Hurtado (Tercer Anillo Periférico) con su continuación con avenida Hospital General.

Agregó que la situación se ha agravado debido a que desde que tomó riendas del presupuesto el IMSS Bienestar no ha hecho licitaciones a Colima.

“Estoy habla que no tienen interés en la salud de los y las colimenses, no les interesa ni al gobierno del estado ni al gobierno federal porque el Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar sigue siendo una responsabilidad del Estado, y el Estado a estas alturas debió haber hecho un reclamo fuerte con datos duros sobre la situación que está permeando en la salud de colimenses”.

Encabezando al gremio médico, González Meza aseguró que no expondrán a pacientes a que no recupere su salud o pase algo adverso por la falta de lo que se requiere para trabajar, ni tampoco expondrán a trabajadores de la salud a un enfrentamiento con la sociedad.

Arremetió contra el gobierno estatal y federal de ser responsables de la falta e insumos, medicamentos, equipamiento y funcionamiento de laboratorio, tomografía y rayos X, para dar un servicio de salud a la sociedad colimense.

La dirigente sindical aclaró que la manifestación no es un acto político, sino laboral al exigir sus derechos para cumplir con las obligaciones.

Sin embargo arremetió que el IMSS Bienestar “no sirve para nada “ y al gobierno e instituciones de salud no les interesa a la sociedad.

NO HAN PAGADO QUINCENAS A ALGUNOS TRABAJADORES

Por otro lado, González Meza aseguró que el IMSS Bienestar no ha cumplido con las condiciones generales de trabajo, ya que hay tenemos personal con más de cinco quincenas que no se les ha pagado su salario; algunos que laboran en áreas de riesgo y no se les ha otorgado el recurso de Concepto 30; y también la falta de pago de tres quincenas a otros trabajadores que ganaron su plaza federal.