El delantero francés Oliver Giroud confirma su salida del AC Milan para llegar a la MLS

El delantero francés del AC Milán Olivier Giroud, confirmó este lunes que al finalizar la temporada se marchará a jugar a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos tras formar parte del equipo italiano las últimas tres temporadas, tal y como comunicó el propio jugador en una entrevista concedida a los medios del club.

Olivier Giroud dejará el AC Milán tras tres cursos en los que el francés consiguió el título de Serie A en la 2021-22. En total, el atacante ha disputado 130 partidos con la camiseta ‘rossonera’, en los que ha logrado 48 goles y 20 asistencias. Números que aun puede engrosar, ya que al Milán aun le restan dos partidos ligueros.

🚨🇫🇷 OFFICIAL: Olivier Giroud leaves AC Milan at the end of the season as he’s joining MLS side LAFC.

It’s the end of an era for Giroud in Europe, now set for MLS move.

“I’m proud for what I did here at Milan, I’ll play my final games and then I’ll move to MLS”. 🇺🇸 pic.twitter.com/Pg3XykteFj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024