Se reúne rector con expresidentes de cámaras empresariales del estado

*“La voz y la participación de ustedes es muy importante para que los rumbos que vamos a trazar estén mucho mejor definidos y más claros”. Christian Torres Ortiz, rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el fin de llevar a cabo acciones en conjunto que beneficien a la comunidad estudiantil y a la sociedad colimense en general, la mañana de este martes se reunieron en un conocido restaurante de la ciudad Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima y las y los integrantes del Consejo de Expresidentes Empresariales de Colima, A.C.

Durante la reunión, el rector escuchó a todos y cada uno de los integrantes de este Consejo, quienes expresaron en primer término sus felicitaciones por la gestión al frente de la casa de estudios. la cual definieron como seria y responsable; “hoy por hoy la UdeC es referente a nivel nacional como una de las mejores universidades, por lo que estamos seguros de que está en muy buenas manos”, coincidieron.

Las y los expresidentes se mostraron interesados en extender la vinculación, no sólo entre Universidad y empresa, sino también con los grupos menos favorecidos de la sociedad. Además, quieren también compartir su experiencia con los jóvenes en formación; “nos gustaría ir a contar nuestras experiencias de vida a las aulas, para que los estudiantes sepan de primera mano lo que es conformar una empresa en el plano real y que eso les ayude”.

En su intervención, el rector los invitó a compartir su experiencia de vida como empresarios y empresarias; “seguramente será muy útil para nuevas generaciones”. Además, les dijo que en la Universidad de Colima la vinculación no se circunscribe solamente a las empresas, “que es muy importante, pero considerando que somos una universidad pública, tenemos otro tipo de responsabilidades y vinculaciones”.

La vinculación, destacó, en su tiempo como rector, “será muy importante por tres factores que son fundamentales. El primero es que los mercados laborales para los jóvenes se han modificado, por lo que en la institución no formamos jóvenes para que se queden en Colima, sino para que puedan ir a otros estados y países a trabajar. El segundo es que, como universidad pública, debemos ayudar e incidir en el estado con nuestro recurso humano altamente capacitado”.

El tercer factor, dijo, “como ustedes saben, es que las universidades públicas hemos venido sufriendo una restricción financiera gradual en los últimos años, por lo tanto, es importante buscar vínculos que nos puedan generar recursos”.

En ese sentido, Christian Torres Ortiz reiteró la invitación para que, de acuerdo con su ramo empresarial, participen como asesores en los consejos de vinculación y extensión que existen en cada una de las facultades que integran nuestra institución”.

Sobre el tema de la inseguridad, que también afecta a la institución, señaló que “la situación que vivimos no es sencilla, pero si no cerramos filas en el tema, todos juntos, se va a poner más difícil; la Universidad es un activo muy importante de la entidad, es de las cosas positivas que el estado puede seguir sosteniendo, pero no debemos aislarnos; en ese sentido, la voz y la participación de ustedes es muy importante para que los rumbos que vamos a trazar estén mucho mejor definidos y más claros, y si ustedes le ayudan a la Universidad, le estarán ayudando a un activo muy importante en el estado, y si nosotros les ayudamos a ustedes, hacemos sinergia, nos complementamos y ayudamos a reconstruir la historia de este estado que tanto queremos”.

Por último, el recientemente nombrado presidente del Consejo, Héctor Arturo Velasco Villa, presentó a los miembros del nuevo Consejo, quienes tomaron protesta el pasado mes de junio, y señaló que, derivado de ello, “estamos llevando a cabo reuniones con personas que sabemos inciden en el estado, por lo que estamos aquí para platicarle que existimos y que somos un grupo de empresarios que tenemos experiencia y la capacidad para poder aportar algo al estado de Colima, y si la Universidad de Colima considera que existe algún espacio en el que podamos apoyar, nos encantaría poder participar, ya que tenemos gente de experiencia en todos los ramos”.