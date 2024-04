Se deslinda Morena de regidor Noé Pérez Farías

*El munícipe villalvarense queda desvinculado del movimiento tras su apoyo a al proyecto del Prian en ese municipio. *Quienes formamos parte de Morena no debemos, caer en conductas relacionadas con ideologías distintas al proyecto de la 4T: Dulce Huerta.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se deslindó pública y partidariamente del regidor villalvarense Jorge Noé Pérez Farías, luego de que éste manifestara su apoyo a la candidata del Proyecto de Acción Nacional-Revolucionario Institucional en ese municipio y, por ende, a los institutos políticos que la postulan, así como a un proyecto totalmente distinto al que representa la Cuarta Transformación, anunció Dulce Azucena Huerta Araiza, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Colima.

A través de un comunicado de prensa, Dulce Huerta explicó que “el C. Jorge Noé Pérez Farías, quien se ostenta como regidor suplente en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, ha dejado de formar parte de nuestro movimiento debido su reciente actuar, completamente alejado de los principios y los ideales que representa Morena”.

La desvinculación de Pérez Farías, detalló, está fundamentada en los documentos básicos de Morena, los cuales señalan que el desempeño de los cargos públicos debe ser visto como una oportunidad para servir y procurar el bien de las y los demás, no como un medio para la consecución de objetivos personales, de facción o de grupo. “De acuerdo al Artículo 3° de nuestro Estatuto, las y los Protagonistas del cambio verdadero deben buscar siempre la unidad y causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean; así como asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, refirió Dulce Huerta.

Nuestro documento rector, agregó, rechaza totalmente cualquier tipo de acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas y de conveniencia con grupos de interés o de poder. “Las y los que formamos parte de este movimiento no podemos, ni debemos, caer en conductas que nos relacionen con ideologías distintas al humanismo mexicano, la revolución de las conciencias y de la búsqueda de la transformación de la vida pública de nuestro país, estado y municipio”.

Para finalizar, la dirigente estatal morenista señaló que “vivimos tiempos de cambios en la búsqueda de la consolidación de la transformación; no es momento de titubeos ni de medias tintas, o se está verdaderamente en compromiso con el proyecto o se está fuera, no hay una tercera opción. Desde el Movimiento de Regeneración Nacional hemos sido enfáticos en señalar que todas y todos quienes formamos parte de este proyecto transformador estamos obligados a actuar siempre en congruencia a nuestros postulados, siempre bajo la máxima de “No robar, no mentir y no traicionar”.