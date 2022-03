Retroceso en educación por quitar Escuelas de Tiempo Completo/ Ganó el negocio del futbol/ Una anécdota pésima en Finanzas… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Es una verdadera lástima que en el discurso político se hable de priorizar la educación, de atender al que menos tiene y equipararlo con el que más tiene, de impulsar la educación para conducirla a la excelencia, de valorar el trabajo y el esfuerzo de los maestros y los trabajadores al servicio del sistema educativo, y por otra parte, se realicen acciones que dejan la lectura de que los más pobres perderán privilegios, por que a menos de que anuncien en próximas fechas un programa que coadyuve a mejorar las necesidades alimentarias en alumnos que viven en condiciones de pobreza, no me explico de donde surgió la idea atroz de terminar con el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Para quien desde el escritorio toma las decisiones que afectan a la educación en todo el país, le digo ¡Se está equivocando! Ya que uno de los objetivos principales de la labor educativa es precisamente dar una educación con calidez y de calidad, ahora le han agregado la excelencia, pero me pregunto, ¿Cómo llegarán a ser alumnos excelentes aquellos que no llegan bien alimentados a la escuela, o los que tienen que regresarse a casa solos, ya que su mamá trabaja y no alcanza a ir por ellos al plantel y en ése inter comerán alguna golosina o fritanga para mitigar el hambre?

Quien diseña la educación en el país, ¿analizó el impacto negativo de quitar el programa de escuela de Tiempo Completo? ¿Tiene nociones de lo que representa este apoyo para una madre trabajadora? ¿Para una familia que vive en condiciones de pobreza o alta marginación? Y más aún, ¿para aquellos que menos tienen en las comunidades rurales e indígenas? Soy una convencida de que los que deciden que pasará con la educación en nuestra nación, tienen una visión muy corta de lo que en realidad se debe tomar en cuenta, como para borrar de un plumazo un programa tan benevolente como lo era Escuelas de Tiempo Completo, ahora quieren hacer los recortes desde la educación, porque me queda claro que el tema atraviesa por el factor económico que genera el salario de los maestros que tienen que trabajar más horas frente a grupo y extender las asignaturas del mapa curricular.

¿Para qué desgarrarse las vestiduras y meter la asignatura de vida saludable y hacer que los maestros cursen un sinfín de diplomados y talleres relacionados con la sana alimentación y los hábitos saludables? Insisto en que se equivocan al borrar de la noche a la mañana un programa que pondrá en riesgo la nutrición de los alumnos al inicio de la jornada escolar, como parte de su desarrollo integral rumbo a la excelencia, tal y como lo establece el Artículo Tercero Constitucional, pero además recordemos que la salud es un derecho humano y para acceder a ella se requiere de una buena alimentación, y eso hacía este programa que se quitó.

GANÓ EL NEGOCIO DEL FUTBOL, aquí no importan las agresiones, los heridos de gravedad, la gente vulnerada en su dignidad humana tras haber sido desnudados ya en estado inconsciente, la tibia decisión anunciada de la suspensión de la mitad de la jornada 9 por la riña en el Estadio Corregidora entre aficionados de Gallos de Querétaro y del Atlas de Guadalajara, que dejó un saldo de 26 personas lesionadas, la Liga MX se reanudará el próximo viernes 11 de marzo a las 19:00 horas.

Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, este lunes 7 de marzo y algo más, se castigará a las barras visitantes y no a los delincuentes oriundos de Querétaro, que bravucones y en casa comenzaron la agresión contra los aficionados del Atlas, en donde no sólo eran personas de la barra o porra de dicho equipo, personas inocentes que sin deberla ni temerla, fueron golpeadas, incluso sin importar niños y mujeres.

Que vergüenza la decisión de la Liga MX, es obvio, mucho dinero está de por medio, así que lo que importa es que el negocio siga produciendo, aunque la gente sea agredida por una turba de delincuentes, así lo digo, porque sólo unos canallas son capaces de agredir de esa forma tan brutal.

UNA ANÉCDOTA PÉSIMA EN FINANZAS tuve cuando al pagar transmisiones de propietarios de un vehículo usado me cobraron más de 7 mil pesos y en el recibo no venían descritos los conceptos que supuestamente me estaban cobrando. Regresé a la recaudadora que está en la oficina de Moviliidad en Manzanillo y su respuesta fue “no sé porque salió el recibo así, pero en el total viene lo que le cobramos” , después le dije que si se podía facturar, al día de hoy, ha transcurrido un mes y no pude facturar, ingreso al sitio de internet que me proporcionaron y no me permite generar ninguna factura, ya envié correo electrónico a Planeación y finanzas a la siguiente dirección: [email protected] y hasta el día de hoy, nadie me ha dado respuesta a mi petición, además me cansé de llamar al teléfono 3123162000 que viene en el sitio de internet. Ahí le encargo a la titular de finanzas mi recibo y mi factura, ya que el SAT no me perdona ni un pesito y necesito integrar a mi declaración este y otros pagos que desde enero no me han permitido facturar.