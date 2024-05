Presentan investigadoras trabajos científicos con enfoque de género

*Como parte del Coloquio interdisciplinario en estudios de género y del 30 aniversario del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género (CUpIEG).

Colima, Col.- Investigadoras de distintas áreas de la Universidad de Colima, se reunieron la tarde de este martes en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Campus Norte, para dialogar sobre el trabajo que realizan desde la perspectiva de género, y cómo estos temas necesitan socializarse.

La reunión fue parte del Coloquio interdisciplinario en estudios de género y del 30 aniversario del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género (CUpIEG).

Cristina Tapia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, abordó el tema: “Las mujeres y la política: participación y dinámicas”. Expuso que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que para enero de este 2024, sólo 26 países tenían una jefa de estado.

El hecho, dijo la investigadora, “es que no sólo se necesita conocer la paridad en términos numéricos, sino sustantivos; es decir, qué están haciendo y cómo lo están haciendo, esto no es sólo para visibilizar, sino para comprender qué es lo que está sucediendo”.

Bárbara Mancera, de la Facultad de Derecho, abordó la “Victimización secundaria a mujeres usuarias de la justicia familiar en el primer partido judicial en Colima”, tema de su tesis doctoral. La investigadora comentó que durante su investigación tuvo dificultades para abordar el tema desde la perspectiva de género; sin embargo, una vez que lo logró, pudo enfocarlo desde la metodología etnográfica, esto la ayudó -dijo- a tener una perspectiva más cercana de lo que sucede.

Compartió, a modo de conclusión, que las mujeres sufren de un discurso sexista, y las dinámicas giraban en torno de los hombres; “incluso les permitían a ellos conocer el número de expediente”. Además, pudo percatarse de que los menores también se veían afectados, pues los discursos se daban sólo en torno a los adultos.

Claudia Prado, de la Facultad de Economía, y Ciria Salazar, de la Facultad de Ciencias de la Educación, dijeron que realizan investigación de manera transversal, ya que un proyecto previo arrojó qué son las estudiantes de la Universidad de colima quienes menos hacen ejercicio.

En la investigación actual, comentaron, buscan saber si hacen ejercicio y por qué y también por qué no lo hacen. Los resultados preliminares señalan que las mujeres practican menos ejercicio por falta de dinero, porque no encuentran horarios accesibles, debido a la inseguridad en su colonia, porque no tienen quién las acompañe o necesitan ayudar en las labores del hogar. Mientras, los hombres dijeron que “porque no tenían ganas”.

Una de las reflexiones que hicieron a partir de estos resultados, es analizar cómo debe cambiar la institución y cómo lograr que más dependencias universitarias hagan sinergia para que las mujeres tengan acceso a la práctica del deporte.