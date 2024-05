RENUNCIAN GABY Y OMAR AL MC, APOYARÁN A RIULT

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La ex candidata a la alcaldía capitalina por el partido Movimiento Ciudadano, Gabriela Rodríguez Macías y su esposo Omar Suárez Sáizar, destacado operador político y directivo estatal del MC en el estado, renunciaron públicamente a ese partido para integrarse a la campaña del candidato Riult Rivera, respaldado por “Fuerza y Corazón por Colima” que integran el PAN y PRI, partidos que ganaron la capital en el proceso anterior con Margarita Moreno pero que brincó al MC para buscar su reelección como alcaldesa.

Gaby Rodríguez denunció violencia política de género en su contra por violar la convocatoria el partido Movimiento Naranja, dijo que también sacaron de la contienda interna a su otra compañera Magda Ureña quien también compitió, dijo que después de que se registraron cumpliendo con la convocatoria del partido y realizaron cada una sus precampañas para competir por la candidatura, nos hicieron a un lado, y sin atención ni respeto por parte del Delegado Nacional Benjamín Alamillo para imponer por dedazo estatal y nacional a Margarita Moreno quien tampoco tuvo atención con nosotras, nos marginaron, fue un atropello y clara violación a nuestros derechos humanos y electorales.

OMAR SUÁREZ ANUNCIA QUE RESPALDARÁN A RIULT

Omar Suárez fue uno de los más cercanos operadores políticos de Leoncio Morán Sánchez “Locho”, pero si recordamos, Locho, renunció a la presidencia del MC y abandonó a su equipo con el proyecto de integrarse como candidato de Morena a la diputación federal. Gaby y Omar anunciaron que se sumarán al proyecto de Riult Rivera porque consideraron como el mejor proyecto y más viable para la capital en base a las circunstancias políticas, económicas y sociales actuales, que Riult cuenta con las mejores propuestas en seguridad pública y en otros rubros en donde de manera visionaria y objetiva precisa un plan especial para la capital, con proyectos empresariales que impacten en los diferentes sectores.

¿TRUENA MOVIMIENTO CIUDADANO?

Con las renuncias de Gaby Rodríguez y Omar Suárez, así como las salidas del partido de los diputados locales, Magda Ureña e Ignacio Vizcaíno por el mismo motivo y respaldando a Riult Rivera, otros liderazgos se salieron al estar en desacuerdo por el dedazo en favor de Margarita Moreno como candidata de Movimiento Naranja a la presidencia municipal de Colima, sin tener ningún derecho estatutario ni electoral, según consejeros municipales, señalan que el partido está prácticamente tronando y además exhiben también al Delegado Nacional Benjamín Alamillo quien casi acabó al partido y se aprovechó para auto designarse como candidato a diputado local plurinominal.

LAS RENUNCIAS SON DESGASTE POLÍTICO PARA MARGARITA

Con las renuncias de los liderazgos principales arriba señalados del MC, al partido Naranja lo dejan como cascarón, hueco y sin gente, muy debilitado para ganar la capital, por ese motivo Margarita Moreno trae su desgaste político, además todavía no resuelven su situación jurídica electoral por la impugnación de su candidatura ante el tribunal, ya que le acreditaron actos interpartidistas y puede ser anulada también su candidatura al igual como le ocurrió a Viridiana.

MORENA SUSTITUIRÁ A VIRIDIANA

Margarita Moreno logró bajar de la contienda a Viridiana Valencia al negarle su constancia de residencia, pues el Ayuntamiento estaba obligado jurídicamente a extendérsela por tres años con los testigos que presentaba aun cuando haya existido otra constancia que apareció en redes expedida en Tecomán, porque un Ayuntamiento no es juez y parte, pues pudo anularse la primera constancia e impugnarse la segunda, pero la decisión debió hacerla un juez civil o el Tribunal Contencioso y Administrativo, pero no negársela ni decidir el propio Ayuntamiento, de mala fe se convirtió en juez y parte y logró eliminarla, al no acreditar su constancia por tres años, el tribunal electoral dictaminó simplemente que no la presentó y le dio a Morena 24 horas para sustituir a la candidata.

MC UN PARTIDO TRAMPOSO

No cabe duda de que Movimiento Naranja es un partido muy tramposo, porque con violencia política impusieron su candidata a la capital, haciendo a un lado a Gaby Rodríguez y a Magda Ureña y mañosamente bajaron a Viridiana Valencia del proceso negándole su constancia de residencia y para rematar resulta que éste mismo partido con triquiñuelas sí logró para que su Delegado Nacional Benjamín Alamillo, le extendieran una constancia de su supuesta residencia en Minatitlán para auto registrarse como candidato plurinominal, señalando que allá vive desde hace 5 años, lo que aseguran es falso, pues allá ni lo conocen. Este es el ejemplar partido Naranja, es el de los tenis fifis “Fosfo Fosfo”

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.