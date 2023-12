Planear gastos y consumo en época navideña tras pago de aguinaldo, recomienda Condusef

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomendó a la población que recibirá su aguinaldo a que planeé su gasto y consumo en época navideña además de no usar sus tarjetas de crédito como una extensión de su ingreso.

El delegado de la dependencia federal, Antonio Villavicencio sugirió que si se va a consumir con el aguinaldo o hacer compras con crédito, por aprovechar algunas de las ofertas de esta temporada, deben fijarse que sean bienes duraderos.

“Si vamos a comprar a crédito que eso que compremos por lo menos nos dure más allá del plazo del crédito, no tiene caso estar pagando intereses o algo a plazos si ya no tenemos el bien adquirido”.

Otra recomendación es aprovechar el aguinaldo o el recurso que les llega por las prestaciones de fin de año, para el pago de deudas, y pueden usarlo de 2 maneras, ya sea para atacar las deudas con mayor interés y así amortiguar un poco sus finanzas, o liquidar las deudas más pequeñas.

De igual manera, recomendó destinar alrededor de un 10 o un 15% del aguinaldo o demás prestaciones de fin de año, en ahorro o inversión, siempre claro, a medida de las posibilidades de cada quien.

Aclaró que el ahorro o la inversión no es exclusiva de la gente que gana mucho, también la gente que no gana tanto puede ahorrar o invertir, hacer un fondo para cuando tenga alguna emergencia.

Antonio Villavicencio hizo un llamado a quienes tengan tarjeta o tarjetas de crédito a no usarla como una extensión de su ingreso, porque si lo hace se verá en problemas para poder pagar su deuda.

Recordó que en estas fechas hay muchas promociones y un sinfín de ofertas por parte de los bancos y comercios, como meses sin intereses, por lo que invitó a la población a conservar su voucher, y más cuando pasan la tarjetas y aparece como declinada.

“Porque muchas veces volvemos a pasar la tarjeta y en la segunda vez si pasa, pero puede darse el caso que se registren los 2 cargos, y cuando llega tu estado de cuenta vienen ambos cargos”.

En dicho caso se reclama al banco mostrando el voucher declinado, por eso la recomendación de conservarlo hasta verificar que el cobro se hizo de manera adecuada.

El delegado de Condusef recordó que quien requiera hacer alguna reclamación hacia un banco o cualquier institución financiera, puede acudir personalmente a la oficinas de esa dependencia ubicadas en Palacio Federal en Colima, ubicado entre calle Madero y General Núñez.

También puede presentarla de manera electrónica en la página de internet de Condusef.