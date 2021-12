Pandemia evidenció carencias de sistemas económicos: Luz Nieto

*La especialista socioambiental impartió conferencia virtual en la Facultad de Filosofía.

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Como parte de las actividades que realiza la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima, hace unos días se realizó la conferencia virtual “La universidad y la formación profesional ante la crisis socioambiental”, que dictó la catedrática Luz María Nieto Caraveo.

En su ponencia, la investigadora comentó cómo la pandemia puso en evidencia las carencias de los distintos modelos económicos y sociales actuales de la humanidad, “lo que ha generado, a lo largo del último siglo, impactos de carácter social, económico y político. Hay indicadores que nos muestran cómo muchas cosas han mejorado, pero también el costo que hemos tenido que pagar, y este impacto se acelera de forma considerable”.

Por lo anterior, la especialista en ciencias ambientales explicó que no existe una sola profesión o disciplina que pueda quedar al margen de estos desafíos de la vida actual y de los futuros: “Debemos ver hacia la construcción de un mundo sostenible y éste será uno de los principales desafíos de los futuros egresados”.

María Nieto señaló que la formación integral se encuentra ya en la Ley General de Educación Superior que recientemente se aprobó en México, la cual busca contribuir a la formación para la vida profesional y para el mercado laboral, “pero va más allá de eso, plantea un proyecto de cómo incorporar esta visión al interior de nuestras responsabilidades educativas. Dicha ley plantea una nueva visión para los estudiantes en la universidad y que es altamente compatible con los desafíos de la sustentabilidad”.

En este sentido, agregó que cuando se habla de formación profesional, con frecuencia se piensa en agregar temas en algunas materias o actividades complementarias, cuando no se trata de eso: “Si no tomamos el currículo universitario en su conjunto, en las diferentes cuestiones que tenemos que cambiar, sólo generaremos parches, pero en realidad no estamos contribuyendo a una transformación de la formación profesional”.

Por último, destacó que la formación profesional con sustentabilidad debe verse como “la capacidad que se tiene para desarrollar saberes, esto es, poder intervenir en la realidad a través de la movilización de recursos cognitivos”.