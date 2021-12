Detectan 10 casos de Covid en un crucero que hizo parada en México

*Pondrán en cuarentena a más de 3 mil 200 pasajeros

Estados Unidos.- El Departamento de Salud de Louisiana, Estados Unidos, detectó 10 casos de Covid-19en el crucero The Norwegian Breakaway, que partió de Nueva Orleans el pasado 28 de noviembre e hizo paradas en México, Belice y Honduras.

Ante la detección, se informó que se implementaron los protocolos de cuarentena y aislamiento adecuados. El crucero cuenta con 3 mil 200 pasajeros a bordo.

“Todas las personas a bordo se harán una prueba de Covid antes de desembarcar y los CDC les proporcionará orientación de salud pública posterior a la exposición y cuarentena”, informó la dependencia de salud.

