¿HAY BURROS EN EL CONGRESO?  

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

En diferentes tiempos y lugares a los diputados locales del partido en el poder los han cuestionado duro por su incapacidad para realizar adecuadamente sus labores como buenos legisladores y auténticos representantes populares porque casi siempre dependen y hacen lo que les indica los gobernadores en turno, por ello en Nayarit aparecieron en una ocasión dentro del recinto del Congreso cerca de 15 burros señalando que esos eran los legisladores locales y así han utilizado a los asnos para éste mismo propósito en otros estados. En Colima no hay antecedentes similares, pero lo que sí hay en el Congreso son diputados con incapacidad, con desinterés y olvido de los temas importantes de los colimenses.

IGNORAN LA VIOLENCIA ESTATAL

El Congreso del Estado de Colima está cruzado de manos ante la violencia estatal que nunca antes había vivido la entidad, y aun cuando tienen la representación popular no han exigido información oficial sobre lo que ocurre en la entidad, antes los legisladores exigían las comparecencias de los funcionarios por solo ocurrir asesinatos de una o dos personas en la calle, el ex gobernador Nacho Peralta y con apoyo del Congreso por ese mismo motivo destituyó a diferentes Secretarios de Seguridad Pública y al Procurador de Justicia, sin embargo, ahora el Congreso Estatal no dice ni pío, es más ni saben -igual que la población- la cuenta del número muertos.

URGEN CAMBIOS EN MOVILIDAD

Al Congreso Local en nada le preocupa el desgarriate que tienen en la Subsecretaría de Movilidad, en lo interno y en lo externo, pareciera que está secuestrada por un grupo de técnicos administrativos y burócratas que operan desde hace cerca de 6 años porque desde ese tiempo iniciaron los problemas y que en nada les interesa resolver la problemática administrativa de la dependencia, aprovechan la pandemia para reducir a lo mínimo su labor, dificultan las bajas de placas y las altas, los permisos para circular sin placas son casi imposibles y las citas las hacen retardándolas hasta un mes, a los gestores o tramitadores les han reducido a tan solo una ficha para que atiendan a los usuarios, mientras que antes todos ellos podían gestionarles a 6 o 7 clientes diariamente. Además, a los famosos Quioscos les quitaron la facultad para autorizar las bajas de placas y otros servicios, por ese burocratismo dejan de ganar más de un millón de pesos mensuales. Desconocen los diputados que tienen facultades para hacer una revisión legislativa y administrativa de esa dependencia.

EL CONGRESO OLVIDÓ CONMEMORAR LA ERECCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

El pasado viernes 11 de marzo se cumplieron 165 años de la erección del Estado de Colima, como entidad libre y soberana, que desde entonces forma parte de la república. Este acontecimiento cívico, histórico y jurídico para los colimenses es muy relevante, y además el Congreso del Estado está obligado a realizar una sesión solemne en esa misma fecha, según lo estipula el Decreto No. 262, de fecha 7 de febrero de 2017, expedido por la 58 Legislatura, pero tal parece que, a los directivos de la Comisión de Gobierno Interno de la actual Legislatura, les valió un comino.

Por lo anterior el Club Primera Plana, Capítulo Colima que encabeza el maestro Manuel Godina Velasco, conjuntamente con los exdirigentes de la Casa de Colima, en la CDMX, en diversas etapas efectuaron un evento precisamente el pasado 11 de marzo en el Archivo Histórica de la capital, evento que condujo muy bien Roberto E. Pizano Camberos, participó también el doctor en Derecho, Francisco Rivera Alveláis, decano del IPN y titular de la cátedra Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la UNAM, quien habló sobre “El Federalismo” precisando varios temas muy relevantes sobre la forma que se organizan otras federaciones y la nuestra en México y su relación a Colima. Igualmente participó Ángel Durán Pérez ampliando y aclarando temas relacionados con la importancia de haberse declarado a Colima como estado libre y soberano.

Manuel Godina Velasco autor también del libro “El estado Libre y Soberano de Colima” señaló que el 4 de octubre de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en esa fecha, establece que la antigua provincia de Colima pase a formar parte de la naciente nación mexicana. Así pues, el 11 de marzo de 1857 es cuando el entonces presidente Ignacio Comonfort, promulga el texto de la Constitución Política, fecha en que desde entonces se erige Colima como Estado Libre y Soberano, cronología que se relata en éste mismo libro.

Manuel Godina observó también que ninguna legislatura local de Colima hasta hoy ha sugerido poner calles, escuelas o avenidas de Ignacio Comonfort a pesar de que fue el ex presidente del país que publicó el decreto de la erección de Colima como estado libre y soberano.

Por todo lo anterior es la vacilación del título de esta columna, pero con todo respeto sabemos que en la legislatura actual sí a tiene legisladores con capacidad y experiencia, pero quienes la representan, dirigen o coordinan hoy creo que ignoran sus funciones y no están cumpliendo con su compromiso con el pueblo, porque el cambio que esperábamos durante las elecciones respecto al Congreso del Estado era para mejorar no para estar peor.