Aún hospitalizado, Audelino Flores sigue dirigiendo al Sindicato

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El estado de salud del líder sindical Audelino Flores Jurado es estable aunque delicado, pues está en espera de una intervención quirúrgica de nivel, informó su hijo Alejandro Flores López quien aclaró que a pesar de ello su padre sigue dando instrucciones a la directiva sindical.

Flores López, quien también funge como sub secretario del sindicato, comentó que Audelino está estable en el Centro Nacional de Cardiología del IMSS en la ciudad de Guadalajara en espera de una intervención de nivel debido a las múltiples complicaciones que tiene, ya que desde hace 30 años padece de diabetes y más complicaciones que se tienen que atender.

“Está estable, está consciente y está a la espera de procedimiento que deben de hacer los especialistas para que se pueda reincorporar a sus actividades” dijo Alejandro Flores.

Audelino Flores fue internado hace 4 semanas de manera urgente al IMSS de Colima y desde hace tres semanas fue llevado a Guadalajara, “ya que en el nivel de servicio médico que tenemos en el estado por desgracia es de segundo nivel y ya la intervención de especialidades está en Guadalajara”.

Alejandro López aclaró que aún con su enfermedad, no ha limitado a Audelino a que

esté girando instrucciones a la organización sindical, “en este sentido si está trabajando,aunque para mucha gente no es lo mejor, él está en pie de lucha tenemos algunas cuestiones pendientes que se están viendo como el pliego de peticiones para el 2024 y en eso estamos inmersos el desde allá está dando indicaciones y nosotros desde acá le estamos informando y toda la directiva está trabajando en sus áreas”, puntualizó el sub secretario del Sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento, DIF y COMAPAT.