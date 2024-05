TikTok demanda a EU por ley que podría llevar a prohibir la app

CN COLIMANOTICIAS

La compañía china alega que dicha ley, misma que ya fue firmada por el presidente Joe Biden como parte de un paquete de asistencia internacional de 95 mil millones de dólares, es “obviamente inconstitucional”, que hasta los patrocinadores de la misma, están tratando de presentarla como una regulación, no como una prohibición.

😳 @TikTokPolicy literally says it cannot comply with the divestment requirement because “the Chinese government has made clear that it would not permit a divestment” of ByteDance’s algorithm.

They’re literally making the national security case for the U.S. government. https://t.co/GMgECor9gY pic.twitter.com/Fd4glisxRM

— Michael Sobolik (@michaelsobolik) May 7, 2024