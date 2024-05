Asegura Cruz Rendel que también él ganó el debate

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán,Col.- “No somos improvisados, ni decimos las cosas a medias tintas, ganamos el debate porque nosotros sí conocemos las necesidades de Tecomán, este sí es un proyecto serio”, así se lo expresó el candidato a la presidencia de Tecomán, por Movimiento Ciudadano, Cruz Rendel, tras haber participado en el primer debate que organizó la Asociación de Periodistas de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán (APTAI) y el Colegio de Abogados con los candidatos y candidatas a la alcaldía de Tecomán.

“Llevamos un mensaje de lucha, de paciencia, sincero, honesto, sobre todo que vamos hacer que este dos de junio pintemos Naranja a Tecomán. En este ejercicio democrático, dijo “dimos la muestra clara de que no estamos jugando, que vamos de a de veras”, pues, respaldó que a 8 años de ir caminando casa por casa y de ver las necesidades de las familias tecomenses de la puerta hacia dentro, conoce las principales necesidades de los ciudadanos, que es el tema social y en materia de infraestructura.

“Ganamos porque este Movimiento, este proyecto, presentó propuestas claras y contundentes, ganamos porque somos los únicos que demostramos que conocemos a Tecomán, las familias no quieren a los mismos gobiernos que prometen y no hace nada y que vuelven a buscar el voto cuando siguen siendo gobierno y no han hecho nada por mejorarlo”, afirmó.

Arropado por su planilla, simpatizantes, amigos y familia, el candidato de MC, aseguró que defenderá con mucho coraje, carácter, valentía y profundo amor a Tecomán, “como dejamos muestra clara de que este es un proyecto nuevo y serio”, subrayó.

“Ganamos el debate, por lo que, ahora tenemos que seguir trabajando, presentando nuestras propuestas en todo el municipio, respaldando a todos los sectores, en materia de salud, del campo, de infraestructura y sobre todo en materia de Seguridad, todo ello, una vez llegado a la presidencia municipal; por lo que solicitó a la ciudadanía votar por Movimiento Ciudadano este 02 de junio”.

Finalmente Cruz Rendel lamentó el hecho de quienes no estuvieron presentes, pues señaló que esta oportunidad es el primer paso para demostrarle a los tecomenses un proyecto a los que creyeron en ti, y al no presentarme dejaría mucho que decir. En ese sentido, pide una explicación a los que no acudieron al debate, por el respeto a los tecomenses.