Sismo de magnitud 4.6 fue de origen tectónico; se descarta actividad volcánica

Colima.- La noche de este martes 18 de julio de 2023, se registró un sismo de magnitud 4.6, con epicentro a 17 kilómetros al norte del municipio de Villa de Álvarez, Colima, reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el cual fue de origen tectónico y se descarta cualquier cambio en la actividad volcánica del Volcán de Colima.



El Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos (CUEV) de la Universidad de Colima, descarta actividad volcánica en el Coloso de Fuego.



Al respecto, el Dr. Raúl Arámbula Mendoza, director del CUEV, destacó que “la actividad del Volcán de Colima se encuentra en muy bajos niveles; se encuentra en total calma, seguimos en semáforo verde”.



Además, informó que el estruendo percibido en algunas zonas del estado de Colima, se debe únicamente a la cercanía del epicentro con las comunidades.



La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima ha activado los protocolos correspondientes y, hasta el momento, no se reportan daños, ni se ha requerido ninguna evacuación de la población en las comunidades.



Se hace un llamado a las y los colimenses a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de las autoridades de Protección Civil y a no difundir falsa información.