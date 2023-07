COLIMA EN LA INDEFENSIÓN TOTAL

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Tienen razón los agentes de la Policía Estatal de Colima al denunciar que la gobernadora Indira “Bombón” Vizcaíno Silva trae a más de 200 de sus compañeros como “escoltas, choferes y mandaderos de funcionarios y de sus esposas y parientes, así como de empresarios, regidores y diputados de Morena. A unos los mandan a recoger niños al colegio y otros andan haciendo el súper para las esposas de los funcionarios, mientras a Colima se lo está llevando…”.

En los colegios Campo Verde y Anáhuac, por ejemplo, el ostentoso despliegue de elementos armados hasta los dientes para dejar y recoger a los retoños de Bombón, Bellota y el Fiscal General del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, entre otros, sin importarles que los demás padres de familia y el personal que en ellos labora sientan y resientan tales abusos de poder por parte de quienes presumen ser diferentes a sus antecesores que también abusaron del poder pero no tanto como los franciscanos morenistas lo han estado haciendo desde el 1 de noviembre de 2021. Lo mismo sucede en centros comerciales, restaurantes de postín y los cotos de gran lujo donde habitan los nuevos ricos de Colima.

“Son chingaderas de la gobernadora, esos compañeros deben estar patrullando en las calles, por eso no para la ola de violencia. La secretaria general de Gobierno, María Guadalupe Solís Ramírez trae 12 escoltas que los usa como mandaderos, recogiendo hijos, nietos, sobrinos, en camionetas blindadas y patrullas. El Fiscal Bryant García Ramírez tiene policías mujeres en funciones de niñeras de su esposa, trae como 25 policías en funciones que no tienen qué ver con la seguridad, unas compañeras andan de niñeras con la esposa del Fiscal y traen vehículos blindados. Un diputado tiene dos patrullas asignadas con policías estatales y marinos para que lo cuiden las 24 horas”, acusa el gremio policiaco estatal.

Con tan desolador panorama donde solamente 40 policías estatales andan trabajando en la calle, es más que válida su exigencia de que “esos compañeros se reincorporen a trabajar como lo que son, policías, no mandaderos; de hecho, muchos de estos compañeros que están comisionados no están de acuerdo en andar de choferes y mandaderos. Empresarios amigos de la gobernadora traen policías de choferes y de escoltas, mientras en la corporación nos hacen falta muchos policías, pues andamos como cuarenta elementos por turno y por esa razón no podemos reaccionar bien cuando hay homicidios, por eso no agarramos a nadie, somos bien poquitos y la gobernadora lo sabe”.

“Nos vamos a organizar las mujeres policías para exigir garantías en nuestro trabajo y que la gobernadora ponga atención en la seguridad, porque a ella le da igual que estén matando compañeros, ya es el cuarto atentado este año, primero una compañera, luego otra compañera, luego dos compañeros en Tecomán y ahora los tres compañeros baleados recientemente donde murió una compañera, y la gobernadora ni se digna en visitar la corporación”, advierte una de ellas.

Se dice que…

*Los policías estatales denuncian que el diputado local de Morena que quiere ser alcalde de Tecomán, Armando Reyna Magaña, tiene asignadas dos patrullas con policías y marinos que lo cuidan, mientras que el regidor villalvarense Guillermo Toscano Reyes trae un chofer escolta de la Fiscalía, privilegios desde luego autorizados por la gobernadora Bombón.

*Menos mal que en el paraíso terrenal que es la Cuarta Transformación, no hay ciudadanos de primera, de segunda o de tercera. Imagínense si los hubiera. Sin embargo, como siempre, no tiene la culpa el pueblo bueno sino quienes todo le justifican al Rey Lopitos y a sus virreyes y virreinas que mal gobiernan los estados de la República como el de Colima, por ejemplo.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.