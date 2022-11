¿Se va el líder de la sección 6 del SNTE?

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez*

La semana pasada en el Círculo de Analistas Políticos, tuvimos la oportunidad de charlar con el Secretario General de la sección 6 del SNTE, Jaime Núñez, cuya organización aglutina un poco más de 10 mil agremiados en la entidad, quien por cierto, el 27 de noviembre finaliza su gestión como líder de este gremio, producto de lo anterior, las especulaciones de que se va y su renovación se han desatado entre quienes aspiran a sustituirlo.

Ante el cuestionamiento del cambio, manifestó que lo único cierto, es que el comité que él preside termina en la fecha citada, pero para la convocatoria a un congreso para efectuar el cambio no depende del comité local ni de su líder, esa decisión responde a una agenda nacional donde el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE precisa las fechas, la mecánica y la logística a realizarse, mientras ese momento llega, Jaime Núñez afirmó que él seguirá representando a sus compañeros como lo ha hecho desde el primer día que asumió la posición.

El dirigente sindical dejó en claro algunos puntos, por citar, que la estructura que él representa mantiene una buena relación con la mandataria estatal, Indira Vizcaíno, ya que siempre que han acudido a ella para plantearle alguna problemática que atañe a los trabajadores de la educación, las ha resuelto favorablemente; en cuanto a quienes están como autoridades en la dependencia, citó que el Secretario de Educación es su amigo y es una buena persona; pero con quienes están al frente de las diversas áreas de educación básica, pese a tener amistad con más de uno, han tenido diferencias producto del trato dado a más de un trabajador de la educación.

Sobre este último aspecto, reiteró que siempre velará por la integridad de los compañeros afiliados al SNTE 6, hasta el último día de su gestión. Destacó tener una buena comunicación y trato con la mayor parte de quienes están agremiados a esta institución. Narró su tránsito desde que egresó, como alcanzó por méritos propios su plaza como docente, hasta llegar a pertenecer a la estructura sindical. Con palabras más o menos, explicó que él fue elegido democráticamente y por una mayoría de quienes asistieron a ese congreso.

Sobre su relación con Javier Pinto Torres, ex líder de la sección VI y ex presidente del panal Colima comentó que por ahora, él está cumpliendo sus funciones como funcionario y está retirado de cualquier actividad que tenga que ver con el gremio. Ante la insistencia de los analistas, de por qué cedieron las posiciones que tenían en la dependencia educativa y por qué éstas ahora estaban ocupadas por personajes más ligados al ex secretario general Pinto, solamente realizó un breve comentario, donde puntualizó que primero estaban los agremiados, no quiso abundar sobre lo otro, porque dejó en claro que él no tiene esa información como para hacerla válida.

Sobre la posible intromisión en el proceso de sucesión del SNTE 6, de algunas personas ligadas al gobierno del estado, la tentación de ser secretario general de este gremio, y después de haber aprendido de lo sucedido con en el SNTE 39; y con el apoyo y la cercanía que tiene el ex líder Javier Pinto a la mandataria estatal se le cuestionó: ¿Éstas preparado para ese escenario en el cual, algún personaje más identificado con el poder y no con el gremio, pueda ser apoyado para alcanzar la secretaría general? Jaime Núñez, con palabras más, palabras menos, reiteró, que él respetará las decisiones del CEN del SNTE pero sobre todo la decisión de quienes están agremiados a la sección VI y que sufraguen ese día por X o Y planilla, apoyándose en esta parte de su argumentación de que no hay que olvidar que en esta ocasión en su institución será por voto directo de los trabajadores de la educación de este ente.

Finalizó la charla destacando que él se siente satisfecho con su gestión producto de que ha logrado rescatar algunas de las infraestructuras de los docentes colimenses, como el Hotel Pez Vela en Manzanillo, así como otras conquistas que estaban en entredicho y que actualmente se respetan y se pagan puntualmente, agregando en este punto la basificación histórica de muchos administrativos y docentes como nunca había sucedido en Colima, pero sobre todo reiteró su buena relación con el magisterio colimense y su cercanía con la mayor parte de ellos.

Para despedirme. ¿El cambio del SNTE 6? Cierto lo que dice Jaime Núñez, no conoce la fecha y nadie sabe con certeza cuándo se pueda realizar, incluso puede durar años como en el caso del ex líder Alfredo Hernández, la única verdad es que él sigue siendo líder hasta que el cambio se lleve a cabo y que por debajo del agua si hay grupos ya trabajando tanto de manera institucional por el SNTE, como por el gobierno del estado para sustituirlo, éstos últimos están construyendo una telaraña que a decir de los trabajadores de la educación, Jaime Núñez no ha sido informado oportuna y correctamente. El tiempo dirá. Por nuestra parte, nuestro agradecimiento y felicitaciones como líder. Nos vemos en otra entrega.