Se trabaja en búsqueda de empleado de Bienestar reportado como desaparecido: Viri Valencia

*La delegada de la dependencia federal niega que se ordenó quitar manta fuera de Bienestar, en la que exponían datos de Jesús Antonio Eustaquio Calvario, cuyo paradero se desconoce desde el 24 de agosto.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Delegada de Bienestar en Colima, Viridiana Valencia Vargas, expresó que se ha dado seguimiento a la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado en la desaparición de Jesús Antonio Eustaquio Calvario, trabajador de la dependencia cuyo paradero se desconoce desde el 24 de agosto.

Además, Valencia Vargas negó que cualquier autoridad de Bienestar haya ordenado quitar una manta puesta fuera de la dependencia, en la que exponían los datos del trabajador desaparecido.

De acuerdo a la funcionaria estatal, ha tenido contacto con el Fiscal de Colima, Bryant García, y comunicación con la familia del trabajador Eustaquio Calvario.

“La información que tengo no me es permitida hacerla pública, sin embargo se da seguimiento a la investigación y me esperaré a que la autoridad lo haga público”.

Según la delegada de Bienestar, el trabajador Eustaquio Calvario al momento de su desaparición no se encontraba laborando, sino que al día siguiente no se presentó a trabajar a la dependencia y la familia hizo la denuncia una semana después.

Valencia Vargas negó haber ordenado quitar una manta con datos del trabajador desaparecido y puesta fuera de la delegación, esto luego de que se hiciera una denuncia vía redes sociales.

“Es totalmente falso, se puso un domingo, y posteriormente no estaba, quiero comentar que yo misma di la autorización e incluso aporté recursos propios para la elaboración de varias lonas más y ponerlas en puntos estratégicos”.