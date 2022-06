No sé puede vivir con tanto veneno

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez.

Hay temas fuertes, torales en el estado que tienen que ver con deporte, cultura, seguridad, inversión, educación, salud, la lista es interminable de la falta de compromiso de la actual administración en los que el Vicegobernador, como le llaman al papá de la Gobernadora Licda. Indira Vizcaíno posiblemente podría aportar algo, y no andarse entrometiendo en asuntos sindicales cuando no tiene nada que ver en estos y en los que tuvo que ver, nunca tuvo ese poder de convocatoria.

Incluso estas demandas de la sociedad crecen día a día, tal como sucedió el fin de semana dónde ninguna autoridad de primer nivel estuvieron en el estado, máximo cuando una madre de familia exigía ser atendida. Nadie de los funcionarios de los tres niveles de gobierno tuvieron empatía y el gran cuestionamiento social: Dónde estaban los grupos feminista y el Vicegobernador?

De aquí hasta el 2024 nuestra mandataria poco estará en la entidad, las órdenes del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a todos los gobiernos morenitas y funcionarios del gabinete federal son apoyar a los estados dónde habrá elecciones. Por ese motivo casi estoy convencido que a la Licda. Indira Vizcaíno poco le importa quien gane o pierda en el próximo sindical a darse el jueves 16 de junio del presente año en la sección 39 del SNTE. El control ya lo tiene del sindicato, no ocupa más.

No fue gratis que las plumas y locutores más identificadas con la mandataria estatal dejará de escribir y hablar sobre X personajes, les quedó claro que los chamaquearon y que la Gobernadora sobre el tema no le preocupa, más no sucedió lo mismo con el Vicegobernador, lo cual es lógico, el amor y el cariño al ex gobernador Nacho Peralta es fuerte, por ese motivo apoya a la planilla de Vega que está bajo el control de Nicolás Contreras. De esta manera, el Super asesor, chamaqueando al Vicegobernador y con sus amigos incondicionales que están en comunicación social de la comuna capitalina han armado la campaña de Vega para dirigir a la sección 39 del SNTE.

A mis amigos, está es la última colaboración en torno al tema, y comparto con ustedes mi preocupación de que gane David Hernández Viera o su contrincante, nuestra organización sindical ha sido vulnerada por quienes desde hace años se han beneficiado vendiendo nuestro principios en torno al gobernador en turno. Incluso al día de hoy manifiesto que tengo dudas de ir a sufragar el próximo jueves, ha sido tanto la intromisión oficial, la polarización que han provocado elementos externos entre los agremiado que siento vulnerado mis derechos como sindicalizados, lo grave es que quien debiera garantizar un proceso neutral hayan sido los principales fustigadores para el choque.

Lo triste es que quien gané va a encontrar un gremio polarizado. Sé que Hernández Viera tiene el carácter para con el tiempo curar algunas cicatrices y todo los de la planilla de Vega lo saben, saben que no mentimos porque conocen la calidad humana que hay en el corazón de David Hernández. Situación que no sucederá con la planilla contraria, en principio el permitir por quien encabeza la otro planilla tanto escritos en contra de agremiados, como si en su planilla no hubiera personajes que debieran ser quitados, es decir, dónde el odio, la rabia anida en varios pero fundamental en quienes operan la planilla y es cuando nos acordamos de la canción de Shakira: Cómo pueden vivir con tanto veneno.

Lo grave, es que esos personajes tienen años vulnerando la organización sindical y hoy aprovechando el apoyo oficial (aclarando ese estado que no ha cumplido con las obligaciones principales con los trabajadores) y la ambición de varios de seguir recibiendo más, han dividido a la clase trabajadora de este gremio. Exactamente compañeros: No se puede vivir con tanto veneno, por ese motivo, no es gratis que el 85 por ciento de jubilados y pensionados, estén con David Hernández Viera, porque saben que en la otra planilla hay mucho pero mucho veneno.

Además de que los veteranos de la 39 conocen a cada uno de la otra planilla, máximo el interés de poner a la organización en manos nefasta, sin importar el cómo. Y sus posibilidades de ganar las tienen pero como citó todo dependerá de la bases si quieren quedarse con quienes los proteja. Reconozco que varios integrantes no debieran estar en ambas planillas, pero lo importante es el corazón de quién las encabezan, si fuera Christian Vega podría ser, pero lo lamentable es que él solo será un títere.

A un servidor le queda claro dos cosas: La Gobernadora no está detrás de ninguno de los candidatos, más no así su papá; segundo, quién gane no podrá cumplir lo que dice porque no depende de ellos sino de la mandataria estatal y ella se encuentra en un caos financiero que también le es difícil cumplirles. Más David Hernández tiene una acción para que el Gobierno del Estado cumpla, más la otra planilla manejada por Arnoldo Vizcaíno y Nicolás Contreras nunca la podrán ejecutar. Finalmente, David, tiene una propuesta que solo de llegar él se podrá realizar y mucho ayudará a todos los agremiados porque quién la puede ejecutar es un hombre honrado y honesto que nunca se sentará a dialogar con la otra planilla.

En las dos planillas hay personas que muchos de los bases desearían verlos ya fuera de todo, que están como pegoste. Más por última ocasión es necesario que la base valorará quién es quién, en qué planilla están con más beneficiados en horas, trabajo, salarios, con hijos y familiares que han metido a laborar, que no conforme con tener a todos los hijos trabajando con salarios desproporcionarles y por el simple hecho de que por los tiempos no les dieron ya trabajo a la nuera, marido, a la vecina, a la amiga, por citar, hoy se muestran inconformes y alientan con su veneno la polarización.

El próximo jueves es decisivo para la clase trabajadora, no solo educativa, sino en general. Ganará el candidato del Vicegobernador y Nicolás Contreras o el candidato de las masas, quién toda su vida ha tenido una vida de honradez y honestidad y que ahora con y sin pudor los aliados de Vega pretenden denostar. Cómo se lo cité a un elemento de la otra planilla no participó en la guerra sucia, no me gusta. Podría escribir bastante sobre la otra planilla, pero no lo hago porque no vamos a contribuir más a la polarización.

Para despedirme. David Hernández cumple tu palabra sino ten la seguridad que seré tu mayor crítico. Christian Vega, de ganar también cumple, nuestro gremio esta demasiado acabado, no lleves sobre tus espaldas la traición porque será las herederas a tus hijos, como varios de los que te apoyan. En lo personal gane uno u otro en la sección 39 del SNTE, no gano, ni pierdo nada. No tengo necesidad de trabajo.. Simplemente con que haga bien sus quehacer en bien de la sociedad colimense, además de que dejen de estar tocando el dinero del pueblo, nos damos por bien pagado. Nos vemos en otra entrega.