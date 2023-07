MARTÍN FUE POR LANA E INDIRA SALIÓ TRASQUILADA

AL DESNUDO

Por: EDGAR RODRÍGUEZ

En el “war room” de las Chicas Súper Poderosas (Bombón Vizcaíno, Bellota Valencia y Burbuja Bayardo) tuvieron la genial idea de sabotearle a la corcholata tabasqueña Adán Augusto López Hernández, el encuentro que por la tarde del domingo inmediato anterior tuvo con más de tres mil de sus simpatizantes colimenses en la explanada del Pez Vela que le da identidad al puerto de Manzanillo.

El pretexto que Indira y sus sucios guerreros utilizaron para movilizar a cientos de miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado desde la Ciudad de Colima hacia el Puerto, coordinados por su eterno pastor Martín Flores Castañeda, fue el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno Federal de la entrega de unos mil 200 millones de pesos para el recate del quebrado Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL), pero igualmente pudo haber sido válido cualquier otro alegato para ayudar a Claudia Sheinbaum Pardo fastidiando a López Hernández,

Los mal pensados de siempre juran por el Santo Niño de Atocha protector de la corcholata zacatecana que ni huele ni hiede, Ricardo Monreal Ávila, que Indira y Martín acordaron el golpe traidor al mitin de Adán Augusto cuando hace unas semanas ambos se hablaron al oído cuando bailaban de cachetito en la fiesta del Día del Padre organizada por el STSGE.

“A mí no ocupa ni me preocupa el asunto del IMPECOL. Claro que yo los atendí como funcionario público y como Secretario de Gobernación porque era mi obligación, pero es un asunto puramente estatal, y para que haya rescate financiero tiene que pagar el culpable. Y la autoridad estatal tiene que amarrase el pantalón y presentar las denuncias correspondientes, porque no se vale que hayan saqueado impunemente el Instituto de Pensiones de Colima. Más de once mil doscientos millones de pesos que se fueron por el caño de la corrupción. Y los gobiernos de MORENA no pueden ser gobiernos cómplices de nadie”, fue la tremenda trasquilada que Adán Augusto López Hernández le dio a gobernadora por cortesía de su aliado político de ocasión que al ir por lana provocó que Indira saliera trasquilada.

Y es que la autoridad estatal, en lugar de amarrarse el pantalón como debiera para hacerle pagar sus latrocinios al exgobernador José Ignacio Peralta, lo ha protegido con el manto morado de la impunidad no presentando denuncia penal alguna en su contra y congelando las que se le hayan colado, sucia tarea que cumplen a cabalidad sin hacer gestos los fiscales a su incondicional servicio.

A pesar que la corrupción en el país, Colima incluido, desapareció por decreto presidencial el 1 de diciembre de 2018, nada ha hecho la gobernadora Vizcaíno para recuperar los once mil millones de pesos que José Ignacio Peralta Sánchez presuntamente desvió, como ella misma lo ha gritado a los cuatro vientos sin nunca jamás pasar de sus tronantes palabras a las denuncias penales correspondientes en contra de quien traicionó a la candidata de “Va por Colima” a la gubernatura, Mely Romero Celis, para que ella, Indira Vizcaíno Silva, llegara sin tropiezos al cargo que ahora ostenta.

“Los gobiernos de MORENA no pueden ser gobiernos cómplices de nadie”, sentencia vehemente Adán Augusto López Hernández, pero el de Colima es una de las varias excepciones que hay a los largo y ancho del país, y no pueden ocultarse con excusas, pretextos y justificaciones.

Se dice que…

*El exsocio (eufemismo) del ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Cevallos, “exitoso empresario, joven, preparado, carismático”, Ernesto Orona Flores, tecomense de corazón, quiere ser alcalde de Colima, igual que su paisana Viridiana Valencia Vargas (MORENA), pero él abanderado por el Partido Movimiento Ciudadano. Para lograrlo, ya se apalabró con el dueño del negocio Dante Delgado Ranauro.

*Ni Viridiana “Bellota” Valencia Vargas ni Ernesto Orona Flores quieren saber nada de Tecomán, su municipio de origen. Ambos quieren gobernar la capital.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.