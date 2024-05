Se registra “enjambre de sismos” en Colima y Jalisco

*En Colima fueron 6 y en Jalisco 7, reporta el Servicio Sismológico Nacional.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Durante las últimas 24 horas en los estados de Colima y Jalisco se ha registrado un “enjambre de sismos”, algunos de ellos imperceptibles para el ser humano, según reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Según el reporte de dicha instancia federal, en Colima, específicamente en la zona del municipio de Armería, se registraron en las últimas horas 6 sismos de baja magnitud:

A los 53 minutos de este 13 de mayo, se registró un primer sismo de una magnitud de 4.7, a 55 km al SUROESTE de CD DE ARMERÍA, COL, y a una profundidad de 22.2 kilómetros.

A las 01 horas con 19 minutos, con una magnitud de 3.8, a 49 km al SUROESTE de CD DE ARMERÍA, COL. y a una profundidad de 11 kilómetros.

A las 04 horas con 17 minutos, con una magnitud de 3.5, a 51 km al SUROESTE de CD DE ARMERÍA, COL. y una profundidad de 18 kilómetros.

Otro fue a las 04 horas con 28 minutos, con una magnitud de 3.6, a 53 km al SUROESTE de CD DE ARMERÍA, COL. y a una profundidad de 17.8 kilómetros.

Uno más a las 04 horas con 38 minutos, con una magnitud de 3.6, a 50 km al SUROESTE de CD DE ARMERÍA, COL. y a una profundidad de 10 kilómetros.

El último, se registró a las 06 horas con 03 minutos, con una magnitud de 4.8, a 56 kilómetros al SUROESTE de CD DE ARMERÍA, COL. a una profundidad de 10.8 kilómetros.

De acuerdo al Sistema Estatal de Protección Civil estos sismos fueron “prácticamente imperceptibles”.

JALISCO

En tanto que en Jalisco, el Servicio Sismológico Nacional reportó que el pasado fin de semana hubo gran actividad telúrica en el estado de Jalisco, en un lapso de tan solo cinco horas.

Los siete sismos se registraron al suroeste del municipio de Cihuatlán, en la costa de Jalisco, durante la madrugada del 12 de mayo, y fueron los siguientes:

El primero, de magnitud 3.8, a las 2:04 am; el segundo, de 4.8, a las 3:55 am; el tercero, de 4 grados, a las 4:00 am; el cuarto, de 4 grados, a las 4:11 am; el quinto, de 3.9, a las 4: 14 am

El sexto, de 4.3, a las 4:26 am; y el séptimo, de 4.1, a las 7:05 am.

De acuerdo con Protección Civil Jalisco, no se registraron daños ni víctimas tras los sismos.

Ambas instancias de Protección Civil, tanto de Colima como de Jalisco, llamaron a la población a mantenerse informada de canales oficiales, para evitar caer en la desinformación y noticias falsas.

A este tipo de movimiento telúricos se le conoce “como enjambre sísmico”, que es el fenómeno natural en el que ocurre una secuencia de temblores en un periodo corto de tiempo, y en la misma área geográfica, con magnitudes similares, o bien, sin la misma intensidad.

Pueden durar minutos, horas, días, o incluso semanas, y se generan debido a movimientos de fallas geológicas, actividad volcánica, o “liberación de estrés en la corteza terrestre”.