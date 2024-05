Inundaciones en Brasil: Rescatan a caballo que quedó atrapado en el techo

CN COLIMANOTICIAS

Brasil.- Un caballo que quedó varado en un techo en la ciudad de Canoas, en Rio Grande do Sul (Brasil), fue rescatado durante la mañana de este jueves. El rescate fue realizado por elementos del ejército brasileño con el apoyo del Departamento de Bomberos local y veterinarios.

