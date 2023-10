Hubo pacto entre Locho de MC y Morena: Moreno Peña

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “En política no hay sorpresas, en política hay sorprendidos… a mi no me sorprendió”, fue la respuesta del exgobernador de Colima y analista político, Fernando Moreno Peña en torno al respaldo que dio el líder moral de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez a la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum en Manzanillo, el pasado domingo.

“Era lógico que el arreglo estaba pactado desde antes y les urgía pactar con la corrupción, entonces eso es lamentable y triste”.

Agregó que sumar a gente a un proyecto político a dejar de lado actos de corrupción que dañan a la ciudadanía me parece inconcebible e intolerable.

Como es de recordarse el exalcalde de Colima y ex candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán, fue exonerado de cargos por parte del Congreso del Estado y con ello no puede ser inhabilitado luego de haber sido acusado por el desvío de recursos por 50 millones de pesos al Ayuntamiento de Colima.

Moreno Peña además aseguró que no se logró la unidad hacia Claudia Sheinbaum tras la ausencia de la presidenta municipal de Manzanillo Griselda Martínez y su equipo de trabajo, así como de la senadora Griselda Valencia, lo que demuestra que no se está logrando la unidad al interior de Morena y lo que consideró ahí se está dando la división de dicho partido.

“Creo que lo lamentable para Morena es no haber logrado el acuerdo político ya que no estuvo la gente de Marcelo Ebrard ni la gente de Adán Augusto”.