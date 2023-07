EN 4 AÑOS, 4 MILLONES DE NUEVOS POBRES

Jamás es perdido el

bien que se hace.

Francois Fenelon.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

El disminuir la pobreza extrema ha sido una de las metas planteadas por más de 145 países que comparten y se preocupan por establecer condiciones de vida dignas para la población, pero no solo basta con reducirla, sino que una vez lográndolo esta sea sostenible en todo el mundo.

Se puede decir que la brecha que divide a la pobreza extrema ha sido reducida en las últimas décadas en gran medida a la meta lograda en el primer objetivo de desarrollo del milenio (ODM), sin embargo, independientemente de los logros alcanzados podemos decir que la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza extrema hoy en día se encuentra según las últimas mediciones en condiciones prácticamente altas.

Aunado a lo anterior debemos precisar que las proyecciones realizadas con relación al crecimiento de la economía mundial no son del todo favorables, razón por la cual no se garantiza que para el año 2030 el hablar de pobreza extrema sea algo que en su momento padeció un sector de la sociedad.

Hoy en día la población extremadamente pobre se encuentra situada en África del Sur, tan solo en esta región la disminución de pobres no representa cifras alentadoras ya que en el periodo comprendido desde el año 1990 y 2013 solo reflejo una baja en 4 millones.

Con relación al continente Americano, el panorama no es nada favorable, ya que según los resultados más recientes señalan un incremento en los años 2015 y 2016, cifras confirmadas por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Señaló la funcionaria que los indicadores arrojan cifras nada alentadoras ya que tan solo del año 2014 al 2016 se presentó un incremento en 2% que representan 61 millones de pobres más.

Sin embargo, fue muy enfática en señalar que existen varios factores que fueron imprescindibles para evitar que estas cifras fueran más desfavorables, como es el establecer políticas distributivas y redistributivas, reformas tributarias, salarios mínimos y estrategias enfocadas a disminuir la pobreza.

El escenario en nuestro país no es nada alentador desde el punto de vista que la cifra de pobres sufrió un incremento muy importante y que tan solo entre los años 2018 al 2022 los números de pobres crecieron de manera nada favorable en 3.9 millones, lo cual habla de que las políticas sociales enfocadas a disminuir la pobreza no has sido las adecuadas.

Y claro que las políticas públicas no están siendo las adecuadas ya que los recursos económicos han sido canalizados única y exclusivamente a hacer entrega del recurso directamente a los beneficiarios mas no a atacar de manera frontal la carencia de servicios básicos como la alimentación, el servicio de agua potable, educación, alumbrado público y algo elemental en cualquier sociedad como lo es la salud.

Vale recordar como la movilidad social es una herramienta a través de la cual las instituciones gubernamentales y no gubernamentales analizan las oportunidades con las que cuenta la sociedad y verificar si tienen acceso o no a ellas, así como la desigualdad en la que viven diferentes sectores de la población.

Los resultados no son nada alentadores en nuestro país, ya que de cada 100 personas 49 que nacen en estado de pobreza no logran salir de ella y se quedan ahí toda su vida, sin embargo aunque 25 personas logran ascender las otras 24 no logran superar el estado de pobreza en el cual desafortunadamente se encuentran ubicados.

Los indicadores recientes revelan cómo las diferentes zonas geográficas influyen en las posibilidades de lograr ascensos y que la población logre abandonar esa zona de pobreza, tal es el caso que para ejemplificar basta observar como en la zona sur de nuestro país de cada 100 personas 67 se mantienen en la pobreza, cosa contraria sucede en la zona norte, ya que ahí la cifra contrasta radicalmente con la del sur al contabilizar que por cada 100 personas 25 logran abandonar la pobreza.

No obstante todo lo anterior y al parecer las autoridades siguen sin entender o simplemente no les es rentable que al pueblo se le eduque, y señaló lo anterior ya que existen infinidad de países que dan testimonio y que hoy en día son potencia mundial, que su producto interno bruto (PIB) ha logrado incrementarlo de manera significativa, que su inflación ha sido manejada de manera correcta; todo lo anterior lo han logrado gracias a una visión de gobierno educativa, es decir, que la calidad de la educación sea una prioridad para el gobernante en turno, un mercado laboral estable, protección social y un sistema de salud en el cual nadie sea excluido.

Una sociedad inmóvil revela que no existe mucho movimiento ni ascensos y en particular en el tema de la pobreza, es decir, quien nace pobre, crece pobre y muere pobre, sin embargo la inmovilidad aplica también en la riqueza; cosa contraria a una sociedad inmóvil es cuando un individuo que nace en condiciones de pobreza escala socialmente logrando en la adultez un estatus de riqueza, pero también se dan casos en los cuales se nace en la riqueza y en la adultez vivir en la pobreza, a este tipo de fenómenos se les conoce como una sociedad muy móvil.

La movilidad social en nuestro país es relativamente baja comparada con otros países; desafortunadamente contribuyen de manera significativa las mujeres, ya que existen una infinidad de barreras como lo es no incluirlas dentro del mercado laboral, pero no solo es eso, sino que las percepciones no son las mismas que en el caso de los varones, es decir, ese tipo de discriminaciones contribuyen a que la movilidad en el caso de las mujeres sea relativamente baja.

La única manera en la cual se puede acreditar que un gobierno se preocupa por su pueblo es a través de la educación, la movilidad social no se logra con solo estirar la mano y recibir recursos económicos del gobierno. Que incongruente es ver que hablen de movilidad social y odien el aspiracionismo.

