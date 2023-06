Congreso otorgará el Premio Estatal de Psicología 2023, en su primera edición

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Durante la última sesión ordinaria, las y los diputados de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado aprobaron otorgar, en su primera edición, el Premio Estatal de Psicología 2023, en diversas categorías.

De acuerdo con el dictamen aprobado en el Pleno, presentado en tribuna por la diputada Isamar Ramírez Rodríguez, se entregará el Premio Estatal de Psicología 2023, en la categoría de “Enseñanza de la Psicología”, a la C. Claudia Verónica Márquez González, por su trayectoria académica, de docencia y sus actividades académicas relacionadas, además de, otras actividades no académicas pero que forman parte de la trayectoria profesional; se aprobó otorgar el Premio Estatal de Psicología 2023, en la categoría “Investigación en Psicología”, al C. Francisco Antar Martínez Guzmán, por los proyectos y productos de su investigación, resultados y actividades relacionadas, además de otras actividades no de investigación, pero que forman parte de la trayectoria profesional.

También se aprobó otorgar el Premio Estatal de Psicología 2023, en la categoría “Ejercicio Profesional de la Psicología”, al C. Orlando Javier Trejo García, por sus actividades profesionales en el libre ejercicio de su profesión, trabajo en empresas y organizaciones, así como sus actividades en el desarrollo en su trayectoria profesional; se aprobó otorgar el Premio Estatal de Psicología 2023, en la categoría “Servicios a la Comunidad”, al C. Roberto Montes Delgado, por sus actividades en la participación y el trabajo desarrollado en comunidades rurales, zonas marginadas, grupos vulnerados, así como por el impacto y trascendencia de su trabajo, y por incluir otras actividades que forman parte de su trayectoria profesional.

Los premios serán otorgados en Sesión Solemne, tentativamente el jueves 22 de junio, con la presencia de las y los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, Secretarías de Estado, Delegaciones Federales, DIF Estatal y Municipal, Presidentes y Presidentas Municipales, Colegio de Psicólogos, Homenajeados, Familiares, Organismos Públicos, Sociales y Privados, Instituciones Educativas y Público en General.