Concluye el periodo de pruebas y alegatos en Juicios Políticos contra Nacho y Noriega

*No asisten el ex mandatario ni sus representantes legales; tampoco Noriega, pero si sus abogados. *La Comisión de Responsabilidades no podrá emitir algún resolutivo debido a la existencia de amparos federales.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con la ausencia del ex Gobernador José Ignacio Peralta y del ex Secretario de Planeación y Finanzas (actual diputado local priista), Carlos Arturo Noriega García, y solo con la presencia de los representantes legales del actual diputado, este viernes se realizó la última “audiencia de pruebas y alegatos” a la que ambos habían sido citados por la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura, respecto a los Juicios Políticos que se les están siguiendo.

Con esta audiencia “se da por concluida” esta etapa del proceso de Juicio Político, en la que sin embargo la Comisión de Responsabilidades no podrá emitir proyecto de sentencia una vez que ambos ex servidores públicos cuentan con amparos de la Justicia Federal.

Este viernes la Comisión de Responsabilidades únicamente recibió al representante legal de Noriega García y a la ex diputada de Morena Araceli García Muro, como parte acusadora, ya que es quien promovió el Juicio Político que se les está siguiendo a los ex funcionarios estatales.

Cabe hacer mención que el pasado miércoles se desarrolló la primera audiencia de “pruebas y alegatos”, asistiendo únicamente los abogados de Noriega García y la ex diputada de Morena Claudia Aguirre, también como parte acusadora.

En ambas audiencias, la del miércoles y este viernes, el ex mandatario estatal José Ignacio Peralta Sánchez no se presentó, como tampoco lo hizo algún representante legal.

En esta audiencia se ventilaría el tema del impago salarial del Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez a los trabajadores del Estado.

Una vez desahogado este paso la Comisión de Responsabilidades, deberá esperar a que el Juzgado Federal determine acerca de los amparos que existen por parte de los ex funcionarios estatales y dependiendo la manera en que se resuelvan podrán continuar con la resolución de los Juicios Políticos.