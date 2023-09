APOYOS A LA EDUCACIÓN

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Algo que yo recuerde que me regalaron en la escuela, fueron los desayunos escolares y párale de contar. Desayunos que seguramente eran nutritivos porque sabían a medicina.

Ahora es muy diferente, con el presidente, Adolfo López Mateos, se comenzaron a regalar los libros de texto y hasta hoy, con el presidente, Andrés Manuel López Obrador y nuestra gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, se han regalado uniformes, libros, calzado, mochilas, tablets, computadoras y becas para que nadie se quede sin estudiar. Me hubiera gustado tener ese tipo de apoyos, pero no fue así y todo porque los gobiernos emanados del PRIPANPRD sólo pensaron en ellos y sus allegados.

Apostarle a la educación, es apostarle al futuro de México porque es a través de los libros y las aulas como un pueblo puede crecer y desarrollarse. El conocimiento que se adquiere en las escuelas permite que las personas se capaciten para ser más productivos y entre más productiva es una persona, puede aspirar a mejores niveles en su calidad de vida.

Pero, además, las personas que se educan, no tan fácil se les puede engañar. En el pasado, los gobiernos se preocuparon por tener un pueblo ignorante porque así podía ser dominado al antojo de los gobernantes corruptos.

Otro punto importante para abrirle los ojos a los jóvenes que por mala suerte nacieron en la peor época de México, ya que el modelo neoliberal tiene cuatro o cinco décadas, tiene que ver con las famosas mañaneras, donde el presidente, cada mañana, desde que inició este sexenio, informa al pueblo, puntualmente, de todos los excesos y malas prácticas de los gobiernos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña.

A veces cuando cuestionan las obras del presidente, AMLO, me basta ver como con las mañaneras le ha abierto los ojos a todo el pueblo mexicano. ¿Quieren obra mayor?

El presente sexenio se puede llamar como “La recuperación de los marginados”. Con los programas sociales se le ha otorgado al pueblo en general un importante poder adquisitivo para resolver las necesidades más apremiantes y urgentes que tienen que ver con la salud y la alimentación. Antes eran limosnas, hoy no, hoy resuelven problemas.

El sureste mexicano, con obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el proyecto interoceánico de Tehuantepec, que va a conectar los dos océanos por medio de un ferrocarril entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca y crear polos de desarrollo industrial a todo lo largo del corredor, la región se integrará al desarrollo nacional. ¿Quién no recuerda el abandono de toda esta zona?

Hoy tenemos un gobierno que se preocupa por la gente, sobre todo la más pobre. Se respira un ambiente de honestidad y trabajo en favor de todos, no de unos cuantos como era antes.

Hoy jueves, un compadre me dijo que son los ignorantes los que apoyan al presidente, AMLO y si ser pobre es ser ignorante, puede que tenga razón. Sólo que le faltó reconocer que los gobiernos del PRIAN fueron los que llevaron a esa condición al país. Lo que ahora se trata de revertir con todos los apoyos al estudiantado nacional.

La respuesta se verá en algunos años más, cuando las generaciones actuales avancen en cada uno de los niveles educativos. Aquí se tiene que ir paso a paso, no se puede saltar renglón.

SE VA, PERO NO SE VA

Marcelo Ebrard está creando una corriente dentro de Morena que se llamará: El Camino de México”. No entiendo, porque el camino de México está bastante claro con la Cuarta Transformación.

Lo que me lleva a pensar que esta nueva corriente va a dividir en lugar de unir. ¡Quiéranlo o no!

Sin embargo, si la corriente va en apoyo a la Dra. Sheinbaum, las cosas cambiarán, porque habrá dos movimientos en favor de la mejor opción para México y garantía de que la transformación no se frena. ¡Me gusta!

Al momento se puede observar un gran equipo entre las corcholatas y eso es bueno para México porque se cumple el objetivo de trabajar por un proyecto de nación y no por el deseo de gobernar.

Cuando Ebrard dijo que se iría de Morena, los adversarios se frotaron las manos y saltaron de gusto, pero les duró muy poco, ya que la madurez política de Marcelo prevaleció y eso conviene a todas y a todos los mexicanos.

AL MARGEN

Cuando entramos en años, el Alzheimer es una realidad, pero nos dicen que una buena alimentación, baja en grasas, hacer ejercicio, jugar ajedrez, leer regularmente, sacar cuentas sin calculadora y utilizar el lado menos hábil de nuestro cuerpo, nos puede ayudar a retrasar el problema.

Por tanto, al primer indicio, es necesario que tomemos cartas en el asunto, no hacerlo nos puede generar graves problemas.

En lo personal, me gustaría saber algún lugar donde se nos pudiera orientar mejor. Porque no sean, a veces no sí si voy o vengo de regreso.

Les deseo un fin de semana lleno de salud y felicidad.

